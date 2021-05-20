Матч ТВ против тюменской компании: Кто будет освещать Кубок мира по гребле

Сегодня в Барнауле началось долгожданное для спортивной России событие - II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Нынешний соревновательный день посвящен четвертьфинальным и полуфинальным заездам олимпийской квалификации. Финалы, на которых будут разыграны шесть олимпийских лицензий, пройдут 21 мая после торжественного открытия соревнований.

Пока главная интрига первого дня связана с околоспортивными событиями. Заезды звезд мирового спорта комментирует не бригада "Матч ТВ" во главе с Дмитрием Губерниевым, а бывшие гребцы - чемпион мира, российский каноист Андрей Крайтор и Юрий Чебан, тренер сборной Украины, двукратный олимпийский чемпион.

При этом 18 мая на предстартовой пресс-конференции вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко подчеркнул, что спортивный мир будет с большим интересом наблюдать за этими соревнованиями:

- Их увидят телезрители 72 стран, также будут вестись интернет-трансляции. Для нас также важно, что запланированы трансляции на Olympic Channel (Олимпийском телеканале). Уверен, что в России эти старты покажет "Матч ТВ".

Однако через полчаса после окончания пресс-конференции стало ясно, что с работой "Матч ТВ" полный туман. Проблемы начались 16 апреля, когда конкурс на услуги по подготовке и проведению видеотрансляции этапа Кубка мира выиграла компания ООО "Регион-Телеком" из Тюменской области. Начальная цена контракта составляла 11,6 миллиона рублей. Тюменцы предложили за свои услуги 10,6 миллиона рублей, а второй участник торгов, ООО "Национальный спортивный телеканал" ("Матч-ТВ") - 10,7 миллиона.

Как удалось узнать корреспонденту "РГ" у краевого автономного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края", выступившего госзаказчиком, тюменцы подали свою заявку на участие в торгах первыми и, выражаясь спортивным языком, одержали чистую победу. Тем не менее "Национальный спортивный телеканал" сначала написал жалобу в Минспорта РФ, а затем обратился в антимонопольную службу. Рассмотрение жалобы было назначено на 14 мая, однако по техническим причинам представитель "Национального спортивного телеканала" не смог принять участие в заседании УФАС. Заседание перенесли на 18 мая. Алтайское антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу и признало жалобу необоснованной.

Таким образом, на основании результатов конкурса "Регион-Телеком" был определен оператором видеотрансляции второго этапа Кубка мира. Тюменская компания заключила договоры на передачу "картинки" через спутниковое оборудование в телеэфир. Организаторы соревнований были уверены, что "Матч ТВ", как и многие другие компании, будет пользоваться "картинкой" тюменских коллег.

Однако произошло неожиданное. 18 мая генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале обратилась с открытым письмом к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, заявив о "подковерных играх" при подготовке к прямым телетрансляциям и обвинив в "бездействии подчиненных главы региона". Ответ от тюменцев последовал на следующий день - директор компании "Регион-Телеком" Александро Кондалов опубликовал открытое письмо в адрес Тины Канделаки (копия была направлена алтайскому губернатору), в котором подчеркнул, что его компания с 2010 года занимается трансляцией крупных спортивных событий международного уровня по биатлону, лыжным гонкам, дзюдо и футболу. В правительстве края в свою очередь сообщили "РГ", что аукцион был проведен в соответствии с законом, что подтверждено УФАС, а "Матч ТВ" проиграл по объективным причинам.

В итоге тюменская кампания ведет видеотрансляцию. Квалификационные заезды в пожарном порядке самоотверженно комментируют бывшие гребцы (и делают они это вполне квалифицированно). А в программе передач на "Матч ТВ" на 21 мая пока отсутствует строчка о прямой трансляции финальных стартов олимпийской квалификации. При этом, как удалось выяснить "РГ", два комментатора "Матч ТВ", Илья Трифонов и Михаил Меламед, находятся в Барнауле. Что будет завтра - открытый вопрос.

Кстати

20 мая в тяжелых условиях (сильный переменчивый ветер, холодная погода, заряды сильного дождя) в олимпийской квалификации участвовали три представителя сборной России. Байдарочницы Наталья Подольская (200 метров) и Светлана Черниговская (500 метров), а также каноист Илья Штокалов (1000 метров) пробились в финал. Финальные заезды олимпийской квалификации на шести дистанциях начнутся завтра в 10.00 по московскому времени.