Фантастическим по накалу получился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги между "Зенитом" и ЦСКА. На берегах Невы хозяева сравняли общий счет (1-1) противостояния до трех побед, причем для определения сильнейшего в игре потребовалось сразу два овертайма - 107:104.

На встрече присутствовали 4223 зрителя. Это рекорд сложного для организаторов сезона, в котором Лига обязана следовать рекомендациям Роспотребнадзора и местных властей, строго соблюдать различные ограничительные меры по заполняемости трибун. Лучшими бомбардирами в составе "Зенита" стали Кевин Пангос (27 очков) и Билли Бэрон (20), в рядах ЦСКА отличились Уильям Клайберн (28), Торнике Шенгелия (27) и Дэниэл Хэккетт (17).

Болельщики и почетные гости в зале, среди которых был и президент Лиги Сергей Кущенко, стали свидетелями незабываемого действа. Кущенко специально для "РГ" поделился ощущениями от увиденного:

- Матчи такого накала являются украшением чемпионата. И главное, они проходят со зрителями. Это наша самая главная победа. А игры без публики - ужасное действо, звук мяча в пустом зале угнетает. Встреча в Питере с приставкой "супер", эмоции перехлестывали через край. Четвертая 10-минутка, два овертайма, понадобившиеся впервые в истории плей-офф Единой лиги, все "взорвали". Тем, кто был на трибунах и сидел у телевизора, подарена настоящая сказка. Все ожидания от этой серии уже оправдались сполна. Интриги, красок противостоянию добавляет и то, что ЦСКА скоро отправляется на "Финал четырех" Евролиги. В каком статусе они туда поедут? Экс-чемпионы нашего турнира или еще в борьбе за "золото"? Для "красно-синих" сейчас пиковое время. Пока же мы просто наслаждаемся баскетболом, который показывают клубы первой четверки. Не только ЦСКА и "Зенит", а еще и "Локомотив-Кубань" с казанским УНИКСом. Мы наблюдаем сумасшедший сезон Единой лиги. Уверен, нас ждут еще более захватывающие сражения.

Сергей Кущенко: Тем, кто наблюдал за игрой, была подарена баскетбольная сказка

А вот комментарий гендиректора Лиги Илоны Корстин: "Этот чемпионат - сезон сюрпризов. Даже на фоне такого яркого турнира второй матч полуфинала "Зенит" - ЦСКА стоит особняком. Невероятная развязка игры и интрига в продолжающейся серии! Никто не возьмется предсказать ее исход. "Зенит" одержал, возможно, одну из самых важнейших побед в своей истории, но и ЦСКА не сдавался и провел выдающийся матч. Два лидера команд, Кевин Пангос у хозяев и Торнике Шенгелия в рядах гостей, провели на паркете более 40 минут чистого времени каждый, продемонстрировали все грани своего таланта. Не называю прошедший в Питере матч лучшим в серии, потому что, вероятно, лучшая игра столь эпической битвы нам еще только предстоит".