Глава Адыгеи участвовал в игре между командами "Матч-ТВ" и органов власти республики

В Майкопе на Республиканском стадионе состоялась футбольная встреча между журналистами федерального телеканала "Матч-ТВ" и органов власти республики.

Визит в Адыгею сотрудников "Матч-ТВ" проходит в целях знакомства с регионом. Журналисты и комментаторы телеканала находятся в республике с 18 мая. Гости посетят спортивные, природно-рекреационные объекты, познакомятся с культурой Адыгеи. Особое место в программе пребывания отведено мастер-классам, общению с молодежью. Сотрудники телеканала уже побывали в селе Новосевастопольском Красногвардейского района, где сыграли товарищеский матч с воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения и подарили ребятам спортинвентарь. Также они провели мастер-класс по спортивной журналистике со студентами АГУ.

Одним из центральных мероприятий визита стала футбольная встреча представителей "Матч-ТВ" со сборной командой органов власти республики. В игре принял участие и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Перед товарищеским матчем руководитель региона пообщался с командой телеканала, один из членов которой - комментатор Роман Нагучев - является выпускником Адыгейского госуниверситета. Еще одного участника команды - Георгия Черданцева - с республикой связывают кровные узы: его прабабушка родом из Адыгеи.

Команда "Матч-ТВ" поблагодарила руководство республики за оказанный прием. Были отмечены спортивные традиции региона, возможности для развития различных видов спорта, в том числе и туризма, в связи с уникальным природно-рекреационным потенциалом. Мурат Кумпилов подчеркнул, что в планах республики - системное развитие горноклиматического курорта Лагонаки, являющегося одной из точек роста экономики.

"Мы очень рады, что выходцы из Адыгеи не забывают ее и используют все возможности, чтобы достойно заявить о регионе в информационном пространстве. Сегодня мы многое делаем для развития массового спорта и спорта высших достижений. Нам важно, чтобы это все позитивно сказывалось на качестве жизни людей, чтобы число жителей республики, ведущих здоровый образ жизни, с каждым годом становилось все больше. Хочу пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия красивой и увлекательной игры", - сказал Мурат Кумпилов.

Зрители, собравшиеся на стадионе, горячо приветствовали участников матча. Итог встречи - 4:3 в пользу команды гостей. Два гола в ворота команды "Матч-ТВ" забил глава республики.

По окончании игры Мурат Кумпилов вручил гостям памятный кубок, пожелал здоровья и креативных проектов в сфере популяризации спорта.