УНИКС второй раз обыграл "Локомотив-Кубань" в полуфинальной серии

В четверг вечером во втором матче 1/2 финала баскетбольной Единой лиги "Локомотив-Кубань" на своей площадке снова проиграл УНИКСу - 69:79 (20:21, 24:22, 13:23, 12:14). Таким образом, в полуфинальной серии до трех побед казанский клуб ведет со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится в столице Татарастана в воскресенье, 23 мая.

Поразительный по своей драматургии позавчерашний первый полуфинальный матч, в котором в четвертой четверти гости вели с разницей в 19 (!) очков и позволили "железнодорожникам" перевести игру в овертайм, все-таки завершился победой УНИКСа - 98:87. И если казанцы снова добьются виктории, то исход всей серии будет не слишком трудно предсказать.

Таким образом, для краснодарского клуба сегодняшнее противостояние становилось едва ли не ключевым. И на помощь товарищам на площадку вышел пропускавший первую встречу из-за травмы лучший игрок последних месяцев и великолепный снайпер "Локо" Найджел Уильямс-Госс.

И хотя присутствие лидера помогло кубанцам снова не провалить начало встречи (в первом поединке казанцы сразу ушли в серьезный отрыв - 13:0), гости с помощью дальних попаданий Уйата, Смита и Холланда к седьмой минуте опять обозначили приличный отрыв - 11:16. Правда, на сей раз "Локо" не только не дал возможности сопернику все время диктовать свою инициативу, но с помощью упорно находившим дорогу к чужому кольцу Кузминскаса и Гордона (12 очков до большого перерыва) вскоре даже вышел вперед - 33:30, 16-я минута. Впрочем, УНИКС без видимых усилий тут же дважды забил из-под кольца - 33:34.

В третьей четверти гости стали плотнее защищаться, а сами почти без сопротивления то и дело просачивались под чужой щит, постепенно серьезно оторвавшись в счете - 50:60, 27-я минута. Попытки "Локомотив-Кубани" отыграться с помощью бросков из-за дуги совершенно не удавались (всего три точные "трехи" из десяти попыток к 30-й минуте - а вот соперник издали попал семь раз).

В заключительной четверти "Локо" бросился снова спасать ситуацию и довольно быстро почти ликвидировал отставание - 65:67, 33-я минута. Но Уайт и Смит (в их активе 14 и 17 очков к этому времени) берут игру на себя, позволяя казанцам уйти, кажется, в решающий отрыв - 66:73, 35-я минута.

В результате УНИКС уверенно доводит встречу до своей второй подряд победы в 1/2 финала Единой лиги - 79:69.

Теперь соперники переезжают в Казань, где в третьем матче в предстоящее воскресенье, 23 мая, уже может решиться исход этой полуфинальной серии. До выхода в финал УНИКСу осталось одержать одну победу.