УНИКС второй раз обыграл "Локомотив-Кубань" в полуфинальной серии

Новости

Чиновница Минпромторга арестована на 2 месяца 22:46
Попова назвала места, где чаще всего заражаются коронавирусом 22:24
В посольстве Беларуси Мирский замок представил экспозицию о музее 22:10
Скончался Герой России Тайгиб Толбоев 22:05
Вакцинированных болельщиков допустят на трибуны на матчи ЧМ по хоккею 22:00
Более 33 тысяч военнослужащих вылечили от коронавируса 21:31
В Белом доме заявили о невозможности остановить "Северный поток-2" 21:29
Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель 21:21
Гризманн может сменить Роналду в "Ювентусе" 21:21
Хоккеист Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом 21:13
Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля 21:07
Захарова прокомментировала поздравление Зеленского с днем вышиванки 21:06
Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 21:05
Совет ЕС и Европарламент пришли к соглашению по сертификатам о вакцинации 20:48
Японские пенсионеры по ошибке получили от США по 1 400 долларов 20:47
В Турции зафиксировано самое низкое число заражений COVID-19 с 1 марта 20:37
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам 20:17
ВЦИОМ: Чаще всего россияне читают литературу по медицине и астрономии 20:15
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн 19:57
В Ивановской области пропал полицейский 19:28
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров 19:06
Президент Исландии поприветствовал Сергея Лаврова по-русски 18:43
На Кубани передали в суд дело полицейского, насмерть сбившего подростка 18:35
Лавров расписался в книге почетных гостей премьер-министра Исландии 18:28
Посол России в Израиле готовит эвакуацию россиян из Газы 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 22:18
Рубрика: Спорт

УНИКС второй раз обыграл "Локомотив-Кубань" в полуфинальной серии

Текст: Александр Ершов
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань" Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

В четверг вечером во втором матче 1/2 финала баскетбольной Единой лиги "Локомотив-Кубань" на своей площадке снова проиграл УНИКСу - 69:79 (20:21, 24:22, 13:23, 12:14). Таким образом, в полуфинальной серии до трех побед казанский клуб ведет со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится в столице Татарастана в воскресенье, 23 мая.

Фото: vtb-league.com
"Локомотив-Кубань" уступил УНИКСу в первом полуфинальном матче Единой лиги

Поразительный по своей драматургии позавчерашний первый полуфинальный матч, в котором в четвертой четверти гости вели с разницей в 19 (!) очков и позволили "железнодорожникам" перевести игру в овертайм, все-таки завершился победой УНИКСа - 98:87. И если казанцы снова добьются виктории, то исход всей серии будет не слишком трудно предсказать.

Таким образом, для краснодарского клуба сегодняшнее противостояние становилось едва ли не ключевым. И на помощь товарищам на площадку вышел пропускавший первую встречу из-за травмы лучший игрок последних месяцев и великолепный снайпер "Локо" Найджел Уильямс-Госс.

И хотя присутствие лидера помогло кубанцам снова не провалить начало встречи (в первом поединке казанцы сразу ушли в серьезный отрыв - 13:0), гости с помощью дальних попаданий Уйата, Смита и Холланда к седьмой минуте опять обозначили приличный отрыв - 11:16. Правда, на сей раз "Локо" не только не дал возможности сопернику все время диктовать свою инициативу, но с помощью упорно находившим дорогу к чужому кольцу Кузминскаса и Гордона (12 очков до большого перерыва) вскоре даже вышел вперед - 33:30, 16-я минута. Впрочем, УНИКС без видимых усилий тут же дважды забил из-под кольца - 33:34.

В третьей четверти гости стали плотнее защищаться, а сами почти без сопротивления то и дело просачивались под чужой щит, постепенно серьезно оторвавшись в счете - 50:60, 27-я минута. Попытки "Локомотив-Кубани" отыграться с помощью бросков из-за дуги совершенно не удавались (всего три точные "трехи" из десяти попыток к 30-й минуте - а вот соперник издали попал семь раз).

Фото: vtb-league.com
"Зенит" победил ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги

В заключительной четверти "Локо" бросился снова спасать ситуацию и довольно быстро почти ликвидировал отставание - 65:67, 33-я минута. Но Уайт и Смит (в их активе 14 и 17 очков к этому времени) берут игру на себя, позволяя казанцам уйти, кажется, в решающий отрыв - 66:73, 35-я минута.

В результате УНИКС уверенно доводит встречу до своей второй подряд победы в 1/2 финала Единой лиги - 79:69.

Теперь соперники переезжают в Казань, где в третьем матче в предстоящее воскресенье, 23 мая, уже может решиться исход этой полуфинальной серии. До выхода в финал УНИКСу осталось одержать одну победу.

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар