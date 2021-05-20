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20.05.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Вратарь-гоняла

"Ривер Плейт" победил в матче с полевым игроком в воротах
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Уникальным получился матч пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Санта-Фе", в котором победу одержала аргентинская команда, - 2:1.
Фото: EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni Фото: EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Фото: EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Дело в том, что ворота "Ривера" в этой встрече защищал полевой игрок - известный по выступлениям за "Валенсию" Энцо Перес. Он вынужден был пойти на такой шаг, поскольку все четыре голкипера клуба заразились коронавирусом, а организатор турнира (федерация КОНМЕБОЛ) отклонил запрос аргентинцев на дозаявку голкипера из молодежки.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
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В результате Перес, который мог пропустить поединок из-за травмы, встал в ворота. Он пропустил один мяч, но совершил пять сейвов.

Тем временем туринский "Ювентус" стал обладателем Кубка Италии. В финале "Старая синьора" переиграла "Аталанту" с Алексеем Миранчуком со счетом 2:1.

"Ювентус" в 14-й раз завоевал Кубок, а бергамаски упустили возможность взять первый трофей с 1963 года. По словам главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, его команде не повезло в решающие моменты.

- Это была равная, жесткая игра. Нам не повезло в ключевых эпизодах, особенно в случае с первым голом, - отметил Гасперини.

Для рулевого "Ювентуса" Андреа Пирло этот трофей стал вторым в дебютном сезоне в туринском клубе в качестве тренера. При этом все еще нет ясности, продолжит ли он работу со "Старой синьорой".

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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- Сезон получился неровным. Если бы все было хорошо, мы бы не говорили о пятом месте и преждевременном вылете из Лиги чемпионов. Конечно, я бы хотел остаться, но решать будет клуб, - подчеркнул Пирло.

Проиграл свой финал Кубка еще один футболист сборной России - Александр Головин. Его "Монако" уступил "ПСЖ" в решающей встрече турнира со счетом 0:2. Сам Головин провел на поле все 90 минут.

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