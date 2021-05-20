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20.05.2021 21:06
Рубрика: Спорт

В схватке за "золото"

Борцы обозначали планы на Игры в Токио
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
В Японии очень любят спортивную борьбу, особенно женскую. На Олимпиаде в Токио именно женская борьба будет их козырем, ведь в составе сборной-хозяйки будут многократные чемпионки Игр. Но японок можно и нужно побеждать.
Конкуренция сильная. Даже титулованный Роман Власов еще не гарантировал себе место в сборной. Фото: РИА Новости Конкуренция сильная. Даже титулованный Роман Власов еще не гарантировал себе место в сборной. Фото: РИА Новости
Конкуренция сильная. Даже титулованный Роман Власов еще не гарантировал себе место в сборной. Фото: РИА Новости

Такое мнение на пресс-конференции, состоявшейся в рамках проекта "Медиа-центр Команды ОКР", высказал первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев.

Фото: REUTERS
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Наши девушки приложат все усилия для достойного выступления. Тем более что впервые женская команда получила все шесть лицензий. В полном составе в Олимпиаде будут участвовать сборные Японии, Китая, Монголии и США.

- После ЧМ в Астане у нас была всего одна лицензия из шести. Так что перед нами стояла сложная задача: получить путевки на двух квалификационных турнирах - в Будапеште и Софии, - отметил Муртазалиев. - Девушки показали свои лучшие качества. Сотворили в какой-то мере спортивное чудо.

Сейчас команда проведет серию сборов, в том числе заключительный во Владивостоке, где будет шлифовать свое мастерство. Пока не в каждом весе определены обладатели билетов в Токио. Но Омар Муртазалиев уверен, что капитан команды олимпийская чемпионка Лондона-2012 и серебряная медалистка Рио-2016 Наталья Воробьева поедет на свои третьи Игры.

- Воробьева - настоящий лидер, борец со стрежнем. Мы всегда делали на нее ставку, потому что она умеет мобилизоваться в нужный момент, - отметил Муртазалиев. - Она родила ребенка, выпала на время из тренировочного процесса. Но вернулась, уже одержала несколько побед, завоевала лицензию. Просто так она ни одну схватку не отдаст.

В вольной борьбе у мужчин россияне тоже получили максимальную квоту. Кроме того, максимально успешно отбор прошли наши будущие соперники из Ирана. А вот в греко-римской борьбе только кубинцы взяли все шесть путевок. Российские классики одну лицензию - в весовой категории до 87 кг - недобрали. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подчеркнул, что это серьезное упущение.

- Это был тяжелейший моральный, психологический, имиджевый удар. Мы не имели право не завоевать эту лицензию, - признал Мамиашвили. - Меня поздравляли коллеги, удивлялись, что я переживаю. Ведь в Рио у нас 16 лицензий, а в Токио - 17. Но это все равно что радоваться, что лишился одного глаза, а не двух. Мы должны были отбираться. Но конкуренция очень серьезная.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
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Слова главы федерации подтвердил главный тренер сборной по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили. Конкуренция сильная и на международном уровне, и внутри сборной. Шорт-лист из пяти человек еще не определен. Например, за место в команде еще предстоит побороться двукратному олимпийскому чемпиону Роману Власову.

Кстати, Когуашвили был единственным, кто четко озвучил свои медальные планы.

- Меня устроит, чтобы все пятеро стали олимпийскими чемпионами. Слов на ветер я не бросаю. Знаю силу нашей команды, - отметил тренер. - Будет тяжело. Но мы все сделаем, чтобы выступить хорошо. Четыре Олимпиады я в статусе главного тренера. Меньше двух золотых медалей мы не привозили. И сейчас будем биться за достойный результат.

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