"Россия в моем сердце": У хоккеистов сборной будет специальная нашивка

"Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, под пиджаком будет нашивка "Россия в моем сердце". Каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира", - заявил Третьяк.
Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге 21 мая. Он продлится до 6 июня.
По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне российским спортсменам запрещено до середины декабря 2022 года выступать под флагом и гимном РФ.
На чемпионате мира российская команда выступит под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна будет звучать фрагмент из фрагмент из Концерта N1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского, который исполнит Денис Мацуев.
В одной группе с российской командой в Латвии выступят сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Дании и Великобритании.
Национальная сборная провела второе ледовое занятие в Риге. На этот раз команда отправилась на Даугава арену, где занималась в тех же сочетаниях, что и вчера: https://t.co/6aYjzIVmFs#россиявмоемсердце pic.twitter.com/nXK2n1aldL— Хоккей России (@russiahockey) May 19, 2021