"Россия в моем сердце": У хоккеистов сборной будет специальная нашивка

У каждого хоккеиста сборной России на чемпионате мира будет специальная нашивка на пиджаке со словами "Россия в моем сердце". Об этом заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк в эфире Первого канала.

"Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, под пиджаком будет нашивка "Россия в моем сердце". Каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира", - заявил Третьяк.

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге 21 мая. Он продлится до 6 июня.

По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне российским спортсменам запрещено до середины декабря 2022 года выступать под флагом и гимном РФ.

На чемпионате мира российская команда выступит под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна будет звучать фрагмент из фрагмент из Концерта N1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского, который исполнит Денис Мацуев.

В одной группе с российской командой в Латвии выступят сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Дании и Великобритании.