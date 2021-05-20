Сборная России по футболу провела первую тренировку перед Евро

Сборная России по футболу начала подготовку к финальной части чемпионата Европы, сообщает ТАСС.

В четверг 27 футболистов российской команды на базе в Новогорске приступили к тренировкам. Пока не прибыли в расположение сборной игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, - Алексей Миранчук из "Аталанты", Александр Головин из "Монако" и Денис Черышев из "Валенсии". Они присоединятся к команде на сборах в Австрии.

В рамках подготовки к Евро-2020 россиянам предстоит провести контрольные матчи со сборными Польши и Болгарии - 1 и 5 июня соответственно. В окончательную заявку на турнир войдут 26 футболистов из 30, вызванных на сбор.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.