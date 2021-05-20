Сборная России по хоккею заявила на ЧМ 17 игроков

За сутки до старта чемпионата мира по хоккею сборная России внесла в заявку на турнир всего 17 игроков.

21 мая в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России в стартовом поединке встретится с командой Чехии. За сутки до матча тренерский штаб внес с заявку 17 игроков, сообщает сайт IIHF.

В заявке два вратаря - Александр Самонов (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо"). А также три полноценные пятерки полевых игроков: защитники Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"); нападающие - Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе"), Михаил Григоренко ("Коламбус").

В день матча заявка команды будет дополнена, сообщает РИА Новости. Ранее главный тренер Валерий Брагин заявил о том, что в заявке будет оставлено два места - для вратаря и нападающего из НХЛ.

Помимо сборной Чехии на групповом турнире россияне сыграют с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси.