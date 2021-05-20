Семь человек обвиняются в смерти Марадоны

Как стало известно AFP, среди обвиняемых в смерти чемпиона мира 1986 года и одного из самых ярких игроков мира прошлого века значатся нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас.

Всем обвиняемым, в случае если будет доказана их вина, может грозить до 25 лет тюремного заключения.

Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Позже специальная комиссия признала, что ответственная за здоровье экс-футболиста бригада медиков действовала непрофессионально и неадекватно. Пациенту не были обеспечены надлежащие уход и лечение.