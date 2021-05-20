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20.05.2021 14:49
Рубрика: Спорт

Семь человек обвиняются в смерти Марадоны

Текст: Максим Домчев
Следствие обвинило семь человек в смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Фото: Jean-Yves Ruszniewski/Corbis/VCG via Getty Images
Смерть Марадоны вызвана халатностью его медицинской команды

Как стало известно AFP, среди обвиняемых в смерти чемпиона мира 1986 года и одного из самых ярких игроков мира прошлого века значатся нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас.

Всем обвиняемым, в случае если будет доказана их вина, может грозить до 25 лет тюремного заключения.

Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Позже специальная комиссия признала, что ответственная за здоровье экс-футболиста бригада медиков действовала непрофессионально и неадекватно. Пациенту не были обеспечены надлежащие уход и лечение.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Умер Диего Марадона