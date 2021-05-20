Вакцинированных болельщиков допустят на трибуны на матчи ЧМ по хоккею

Власти Латвии допустят болельщиков на трибуны во время чемпионата мира по хоккею. Речь идет о болельщиках, которые прошли вакцинацию от COVID или уже переболели. Такое решение принял Сейм (парламент) республики.

Сейм поручил правительству предоставить эпидемиологически безопасные возможности для очного присутствия на матчах чемпионата для вакцинированных зрителей, а также для тех, кто уже переболел.

Напомним, что первый матч на ЧМ российская сборная проведет против чехов.