Войнов подписал контракт с "Динамо"

Защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с московским хоккейным клубом "Динамо".

Как сообщает сайт бело-голубых, контракт с игроком подписан на два сезона.

В минувшем сезоне 31-летний хоккеист не смог найти себе команду. Последним клубом олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли был омский "Авангард".

В "Динамо" уверены, что Войнов сможет подготовиться к новому сезону на все 100 процентов.

"Игрок обороны, который обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника", - сказал генеральный директор Евгений Кровопусков.