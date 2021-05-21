Сегодня в Риге стартует чемпионат мира-2021 по хоккею. Сборная России свой первый матч проведет против чехов. Кроме того, соперниками команды Валерия Брагина по группе "А" также станут Великобритания, Словакия, Дания, Швейцария, Швеция и Беларусь.

Первый матч на ЧМ-2021 наши проведут против чехов, которым недавно уступили 0:4 на Евротуре. Фото: EPA

Восьмерку под литерой "В" составили сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

По итогам однокругового турнира в каждой группе в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из обеих восьмерок.

ЧМ-2021 многие уже окрестили экспериментальным. И на то есть все основания. Во-первых, это первый чемпионат мира в условиях коронавируса (ЧМ-2020 в Швейцарии был отменен) со всеми вытекающими: команды, прошедшие по прилету карантин, будут жить в условиях "пузыря", болельщиков на трибуны если и пустят, то по минимуму.

Во-вторых, турнир полностью пройдет в столице Латвии. Изначально ЧМ-2021 Рига должна была принять совместно с Минском, но по политическим причинам белорусскую столицу оставили без хоккейного форума. Как в одиночку справится Латвия - тоже еще вопрос. К примеру, важнейшую часть инфраструктуры, тренировочный каток "Даугава" строителям удалось сдать в эксплуатацию буквально на днях.

Александр Кожевников: Мне кажется, у сборной России подобралась неплохая команда. У молодых ребят есть возможность себя проявить, стать звездами

В-третьих, на этом чемпионате мира будет непривычно мало звезд Национальной хоккейной лиги. Все дело в сдвинутом сезоне за океаном, где только завершился регулярный чемпионат. И даже позднее начало ЧМ, который обычно стартует в первой декаде мая, не спасло.Поэтому турнир ожидается крайне непредсказуемым, хотя, по оценкам букмекеров, фавориты все те же. В первую очередь канадцы и наши.

Это при том, что сборная России приехала в Ригу без суперзвезд. Кто-то задействован в плей-офф НХЛ, кого-то после тяжелого сезона по медицинским соображениям не отпустили клубы. Редко такое увидишь, но оборонительная линия по именам у сборной России даже предпочтительней атакующей. Именно в обороне будет играть, пожалуй, главная звезда этой команды, Иван Проворов, который, к слову, третий год подряд был признан лучшим защитником своего клуба "Филадельфия" по итогам регулярного сезона.

Многое в этой ситуации будет зависеть от работы тренерского штаба. Хотя Валерий Брагин в должности наставника национальной команды - сам дебютант на чемпионате мира.

О том, чего ждать от сборной России в Риге, мы поговорили с двукратным олимпийским чемпионом (Сараево-1984, Калгари-1988) и чемпионом мира (Финляндия-1982) Александром Кожевниковым.

Сборная России на этом турнире будет играть без ярко выраженных звезд. Груз ожиданий будет не таким высоким, как обычно?

Александр Кожевников: Правильно вы сказали, что мы всегда ехали на чемпионат мира с большими ожиданиями: мол, всех и вся порвем. А в итоге занимали совсем не те места, на которые рассчитывали. Посмотрим, что будет сейчас. В команде хороший сплав ветеранов и молодежи. Все же говорили, что молодые больше отдаются игре. Надо попробовать. Будет много дебютов, тренерский дебют Валерия Брагина. Мне кажется, неплохая команда подобралась. У ребят есть возможность себя проявить, звездами стать.

Линия защиты у нынешней российской сборной в кои-то веки по именам выглядит даже поярче, чем нападение...

Александр Кожевников: Согласен. Но так это и хорошо. Вратарь у нас без опыта игры на чемпионате мира, много молодых ребят: надо, чтобы защитники им помогали. Посмотрим, как у них получится.

Капитаном назначен форвард ЦСКА Антон Слепышев...

Александр Кожевников: Если так решил тренер, то что скажешь: никто же не может на него повлиять. Тренеры, наверное, больше понимают. Но могу сказать, что в этом году Слепышев зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. И опыт у Антона есть, он успел поиграть там, в НХЛ. Пускай неудачно, но все равно. Будет что подсказать молодым.

Когда нет звезд, работа тренера выходит на первый план, согласны?

Александр Кожевников: Естественно. Но у Брагина опыт большой, пусть и по работе с молодежной сборной. Конечно, здесь немного другой ракурс - у тебя в команде взрослые люди, - но смысл-то тот же самый. И задачи стоят те же самые. Самое главное сейчас - настраивать команду, работать над ее психологией, а Брагин это делать умеет! Тем более многие ребята по молодости или в клубе с ним поработать уже успели.

Вот вы сами сказали, что в команде много дебютантов. Каково им будет выступать в Риге без флага и без гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства?

Александр Кожевников: Это больше для журналистов разговоры. Мы же знаем, что это наши ребята и они знают, какую страну представляют.

Первый матч россияне проведут против чехов, которым уступили 0:4 на недавних Чешских играх...

Александр Кожевников: Ну зачем это вспоминать. Ребята же играли под нагрузками. Спокойнее нужно к этому относиться. Да, играли молодые, неплохо причем. Но задачи там стояли совершенно другие. Под нагрузками всегда тяжело: у тебя нет сил, ты начинаешь злиться, идут удаления. Это старая, проверенная система. Думаю, в команде к тому поражению все спокойно отнеслись.

Вопрос к тому, что у чехов по именам очень серьезная команда подобралась. Многие считают их одним из фаворитов...

Александр Кожевников: Ну неплохая команда у чехов. Но они нам всегда жизнь портили. Да, у них приехало много энхаэловцев, но они разве из другого теста сделаны? Другое дело, что выбор у чехов всегда был небольшой, у них постоянно одни и те же приезжают, поэтому они постоянно играют одним составом.

7 игроков из НХЛ приехали в сборную России к старту ЧМ-2021

Помимо нас и чехов, кто будет претендовать на медали?

Александр Кожевников: Фавориты те же, плюс я бы обратил внимание на словаков, швейцарцев. Мир поменялся, все уделяют много времени хоккею, развивают его. У тех же швейцарцев звезды из НХЛ приехали. Да даже англичане три года назад нам показали, что могут огрызаться: еле-еле у них тогда выиграли в концовке. Уверен, на этом турнире проходных матчей не будет. Даже в группе.

Какой результат станет приемлемым для нашей сборной?

Александр Кожевников: Это надо спрашивать, какую задачу поставили. Я думаю, самую высокую. Но, если выйдут в полуфинал, будет уже нормально.

Валерий Брагин дебютирует на чемпионатах мира в должности главного тренера основной сборной. Фото: EPA

Состав сборной России

Накануне тренерский штаб заявил на турнир следующих 17 хоккеистов:

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров ("Динамо" Москва).

Защитники: Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив").

Нападающие: Александр Барабанов ("Сан-Хосе"), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой (все - СКА), Михаил Григоренко ("Коламбус").

Сегодня заявка (максимум 28 игроков) будет дополнена. Напомним, в Ригу приехали также вратарь Иван Федотов (ЦСКА); защитники: Никита Нестеров ("Калгари"), Григорий Дронов ("Металлург"), Алексей Марченко ( "Локомотив") Кирилл Кирсанов (СКА) и форварды: Иван Морозов, Эмиль Галимов, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Василий Подколзин (все - СКА), Сергей Толчинский ("Авангард"), Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (оба - "Ак Барс").

Где будем смотреть

21 мая, пятница, "Первый"

16.05. Россия - Чехия. Прямая трансляция

22 мая, суббота, "Первый"

16.05 Россия - Великобритания. Прямая трансляция

24 мая, понедельник, "Матч ТВ"

16.05 Россия - Словакия. Прямая трансляция

26 мая, среда, "Матч ТВ"

16.05 Россия - Дания. Прямая трансляция

29 мая, суббота, "Первый"

16.05. Россия - Швейцария. Прямая трансляция

31 мая, понедельник, "Первый"

20.05. Россия - Швеция. Прямая трансляция

1 июня, вторник, "Матч ТВ"

20.05 Россия - Беларусь. Прямая трансляция

Между тем

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в третьем матче серии плей-офф против "Бостона" отпраздновал очередной голевой юбилей, забросив 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Больше только у пятерых: Уэйна Гретцки (1016), Горди Хоу (869), Бретта Халла и Яромира Ягра (по 844) и Марка Мессье (803).

Впрочем, гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения - 2:3. Решающий гол "Бостон" забил во втором овертайме после ошибки голкипера "столичных" Ильи Самсонова и защитника команды Джастина Шульца. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Бостона".