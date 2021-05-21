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21.05.2021 20:49
Рубрика: Спорт

Дзюба рассказал, когда завершит карьеру

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба назвал ситуацию, когда он завершит карьеру футболиста.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В интервью "Матч ТВ" Дзюба заявил о том, что сразу же уйдет из футбола, если продолжать карьеру не позволит здоровье или же пропадет страсть в игре.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"От чего зависит, когда завершу карьеру? Прежде всего? от здоровья. Если оно будет позволять - буду играть. Во-вторых, буду делать это, пока есть страсть. До сих пор не могу проигрывать даже на тренировках - меня это прямо убивает и злит. Третье: зависит от того, когда прекращу получать от всего этого удовольствие и перестану тянуть. Пусть это будет тяжелый момент, но важно не пропустить", - сказал он.

Дзюба напомнил, что контракт с "зенитом" у него истекает через год, но в договоре есть пункт продлении его еще на один сезон. И пока у него есть огромное желание выигрывать новые трофеи.

Дзюба отметил, что надеется забить не менее 100 голов за "Зенит", а затем выйти на второе место в списке лучших бомбардиров, поскольку догнать Александра Кержакова будет, по признанию самого форварда, почти нереально.

Дзюба также исключил, что будет играть в ПФЛ.

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