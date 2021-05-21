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21.05.2021 22:51
Рубрика: Спорт

Главный тренер "Пюника" избил российского футболиста в аэропорту Еревана

Текст: Максим Домчев
Антон Кобялко в составе ФК "СКА-Энергия". Фото: Станислав Красильников/ТАСС Антон Кобялко в составе ФК "СКА-Энергия". Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Антон Кобялко в составе ФК "СКА-Энергия". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российский нападающий армянского футбольного клуба "Пюник" Антон Кобялко был избит главным тренером клуба в аэропорту Еревана.

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Инцидент произошел 20 мая в аэропорту Звартноц. Как сообщает "Чемпионат", Антона Кобялко избили главный тренер "Пюника" Егише Меликян и заместитель генерального директора клуба, член исполкома Федерации футбола Армении Ким Аракелян.

По данным издания, конфликт между игроком и тренером возник по ходу матча между "Пюником" и клубом "Арарат - Армения". Тогда главный тренер грубо высказался в адрес футболиста. В итоге клуб и игрок приняли решение расторгнуть трудовые отношения.

Кобялко прибыл на базу, чтобы попрощаться с командой и в это время между тренером и футболистом произошел конфликт. После того, как Меликян отказался извиниться за слова в адрес игрока, тот дал ему пощечину. После этого Кобялко отправился в аэропорт. Там Меликян и Аракелян настигли футболиста и начали избивать его. В итоге футболист отказался писать заявление в полицию и покинул страну.

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