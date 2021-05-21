Хоккеисты сборной РФ рассказали о тренировках по "Зуму" и настрое на ЧМ

Нападающий Александр Барабанов отметил, что в условиях пандемии коронавируса организаторы сделали все возможное для того, чтобы турнир прошел на высоком уровне. Его партнер по линии атаки Артем Швец-Роговой рассказал о том, чем команда занималась на карантине.
"Нам выдали небольшой инвентарь - мы всей командой собирались с тренером по ОФП в "Зуме" и тренировались", - сказал он. Хоккеист отметил, что нагрузки были очень и очень серьезные.
Прибывший из НХЛ Михаил Григоренко отметил, что ему удалось хорошо отдохнуть и выспаться.
О предстоящем матче с чехами высказался защитник Алексей Марченко. "Надо брать реванш за последнее поражение", - считает он.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб отметил, что цель у команды - победить на чемпионате мира, он и его партнеры должны сделать для этого все возможное.
Перед самым важным стартом расспросили игроков сборной об атмосфере, тренировках по Зуму и настрое на чемпионат мира 🏒#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8fZnsCO0jM— Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2021