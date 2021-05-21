Хоккеисты сборной РФ рассказали о тренировках по "Зуму" и настрое на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею стартует в Латвии в пятницу. Сборная России открывает соревнования поединком с командой Чехии. В Twitter Федерации хоккея России опубликовано видео, в котором игроки команды рассказали о том, чем занимались во время карантина и о настрое на ЧМ.

Нападающий Александр Барабанов отметил, что в условиях пандемии коронавируса организаторы сделали все возможное для того, чтобы турнир прошел на высоком уровне. Его партнер по линии атаки Артем Швец-Роговой рассказал о том, чем команда занималась на карантине.

"Нам выдали небольшой инвентарь - мы всей командой собирались с тренером по ОФП в "Зуме" и тренировались", - сказал он. Хоккеист отметил, что нагрузки были очень и очень серьезные.

Прибывший из НХЛ Михаил Григоренко отметил, что ему удалось хорошо отдохнуть и выспаться.

О предстоящем матче с чехами высказался защитник Алексей Марченко. "Надо брать реванш за последнее поражение", - считает он.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб отметил, что цель у команды - победить на чемпионате мира, он и его партнеры должны сделать для этого все возможное.