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21.05.2021 14:14
Рубрика: Спорт

Хоккеисты сборной РФ рассказали о тренировках по "Зуму" и настрое на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Чемпионат мира по хоккею стартует в Латвии в пятницу. Сборная России открывает соревнования поединком с командой Чехии. В Twitter Федерации хоккея России опубликовано видео, в котором игроки команды рассказали о том, чем занимались во время карантина и о настрое на ЧМ.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Нападающий Александр Барабанов отметил, что в условиях пандемии коронавируса организаторы сделали все возможное для того, чтобы турнир прошел на высоком уровне. Его партнер по линии атаки Артем Швец-Роговой рассказал о том, чем команда занималась на карантине.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Нам выдали небольшой инвентарь - мы всей командой собирались с тренером по ОФП в "Зуме" и тренировались", - сказал он. Хоккеист отметил, что нагрузки были очень и очень серьезные.

Прибывший из НХЛ Михаил Григоренко отметил, что ему удалось хорошо отдохнуть и выспаться.

О предстоящем матче с чехами высказался защитник Алексей Марченко. "Надо брать реванш за последнее поражение", - считает он.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб отметил, что цель у команды - победить на чемпионате мира, он и его партнеры должны сделать для этого все возможное.

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