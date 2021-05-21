Канада уступила Латвии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады потерпела сенсационное поражение от команды Латвии на чемпионате мира по хоккею - 0:2.

В первый день чемпионата мира, стартовавшего в Латвии, произошла первая сенсация. Хозяева турнира вечером принимали команду Канады, собравшую далеко не сильнейший состав. И впервые в истории сумели переиграть более именитого соперника - 2:0.

Латвийцы, которыми руководит наставник обладателя Кубка Гагарина омского "Авангарда" Боб Хартли, открыли счет за секунду до сирены на первый перерыв. В большинстве отличился Микс Индрашис.

Во втором периоде Оскар Батня во второй раз поразил ворота канадской команды. Поведя со счетом 2:0, хозяева турнира сделали ставку на четкую игру в обороне и сумели удержать этот счет. А голкипер Матис Кивлениекс первым на нынешнем чемпионате мира смог отыграть на ноль.

22 мая латвийская команда сыграет со сборной Казахстана, а канадцы встретятся с американцами.

В другом матче встретились соперники сборной России по группе - команды Словакии и Беларуси. Словаки добились победы - 5:2. В составе победителей отличились Кристиан Поспишил и Петер Цегларик, оформившие дубли, и Мартин Гривик. У белорусов голы на счету Михаила Стефановича и Егора Шергановича.