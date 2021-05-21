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21.05.2021 22:57
Рубрика: Спорт

Канада уступила Латвии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная Канады потерпела сенсационное поражение от команды Латвии на чемпионате мира по хоккею - 0:2.
Янис Якс, Роберт Букартс (Латвия) и Коннор Браун (Канада)(слева направо). Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Янис Якс, Роберт Букартс (Латвия) и Коннор Браун (Канада)(слева направо). Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Янис Якс, Роберт Букартс (Латвия) и Коннор Браун (Канада)(слева направо). Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В первый день чемпионата мира, стартовавшего в Латвии, произошла первая сенсация. Хозяева турнира вечером принимали команду Канады, собравшую далеко не сильнейший состав. И впервые в истории сумели переиграть более именитого соперника - 2:0.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Латвийцы, которыми руководит наставник обладателя Кубка Гагарина омского "Авангарда" Боб Хартли, открыли счет за секунду до сирены на первый перерыв. В большинстве отличился Микс Индрашис.

Во втором периоде Оскар Батня во второй раз поразил ворота канадской команды. Поведя со счетом 2:0, хозяева турнира сделали ставку на четкую игру в обороне и сумели удержать этот счет. А голкипер Матис Кивлениекс первым на нынешнем чемпионате мира смог отыграть на ноль.

22 мая латвийская команда сыграет со сборной Казахстана, а канадцы встретятся с американцами.

В другом матче встретились соперники сборной России по группе - команды Словакии и Беларуси. Словаки добились победы - 5:2. В составе победителей отличились Кристиан Поспишил и Петер Цегларик, оформившие дубли, и Мартин Гривик. У белорусов голы на счету Михаила Стефановича и Егора Шергановича.

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