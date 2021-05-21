Малютин выиграл 200-метровку кролем на чемпионате Европы с рекордом турнира

Мартин Малютин выиграл для сборной России по плаванию седьмое "золото" чемпионата Европы.

Он одержал победу в заплыве на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1.44,79 минуты, обновив рекорд соревнований. Второе и третье места заняли британцы Данкан Скотт (1.45,19) и Томас Дин (1.45,34).

Ранее на ЧЕ в Будапеште Малютин уже стал чемпионом на 400-метровке вольным стилем и в составе кролевой эстафеты 4х200 м.

Кроме того, сегодня российские пловцы завоевали две бронзовые награды. Андрей Жилкин - на дистанции 50 метров баттерфляем, а Юлия Ефимова - на 200 м брассом. Напомним, что Ефимова не прошла национальный отбор на Олимпиаду на этой дистанции. Однако на чемпионате Европы обошла тех спортсменок, которые оставили ее без путевки в Токио. Марию Темникову она выбила из полуфинала, а в финале финишировала перед Евгенией Чикуновой, которая стала четвертой.

Третьей на дистанции 100 м на спине стала и Мария Каменева. Но результаты финального заплыва были аннулированы из-за технической неисправностью системы хронометража. Будет проведен повторный финал.