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21.05.2021 20:53
Рубрика: Спорт

Малютин выиграл 200-метровку кролем на чемпионате Европы с рекордом турнира

Текст: Анна Козина
Мартин Малютин выиграл для сборной России по плаванию седьмое "золото" чемпионата Европы.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Он одержал победу в заплыве на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1.44,79 минуты, обновив рекорд соревнований. Второе и третье места заняли британцы Данкан Скотт (1.45,19) и Томас Дин (1.45,34).

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом

Ранее на ЧЕ в Будапеште Малютин уже стал чемпионом на 400-метровке вольным стилем и в составе кролевой эстафеты 4х200 м.

Кроме того, сегодня российские пловцы завоевали две бронзовые награды. Андрей Жилкин - на дистанции 50 метров баттерфляем, а Юлия Ефимова - на 200 м брассом. Напомним, что Ефимова не прошла национальный отбор на Олимпиаду на этой дистанции. Однако на чемпионате Европы обошла тех спортсменок, которые оставили ее без путевки в Токио. Марию Темникову она выбила из полуфинала, а в финале финишировала перед Евгенией Чикуновой, которая стала четвертой.

Третьей на дистанции 100 м на спине стала и Мария Каменева. Но результаты финального заплыва были аннулированы из-за технической неисправностью системы хронометража. Будет проведен повторный финал.

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