Министр спорта оценил отказ "Матч ТВ" освещать Кубок мира по гребле

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопросы корреспондента "РГ" о неучастии "Матч ТВ" в освещении II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал вчера в столице Алтайского края. Диалог состоялся во время пресс-подхода министра, прибывшего на торжественное открытие соревнований.

- Олег Васильевич, разве это нормально, когда государственный специализированный канал не освещает самое крупное международное соревнование в России в 2021 году? - спросил корреспондент "РГ".

- Надо разбираться в причинах ситуации, которая сложилась. Но, конечно, крупные международные соревнования в России должны максимально освещаться на федеральных каналах, и жители нашей страны имеют полное право следить за выступлениями наших спортсменов и переживать за них, - ответил Олег Матыцин.

"РГ" уже рассказывала о ситуации вокруг телетрансляций с барнаульского этапа Кубка мира. Вчера вечером, когда Дмитрий Губерниев обратился в Telegram к барнаульским болельщикам, стало окончательно ясно, что "Матч ТВ" не намерен освещать состязания ведущих каноистов и байдарочников. В обращении говорится: "Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля - бесценно!!! Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен. Я представляю канал "Матч ТВ" и не могу ставить под удар интересы канала". А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят".