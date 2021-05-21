Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич продлил контракт с клубом. Также стало известно, что в следующем сезоне "железнодорожники" продолжат играть на своем домашнем стадионе в Черкизове.

О продлении контракта с Николичем, который привел "Локомотив" к победе в Кубке России и бронзовым медалям в РПЛ, сообщил на встрече с болельщиками председатель совета директоров клуба Александр Плутник. Контракт сербского специалиста истекал в 2022 году.

"Николич заключил контракт на три года. Мы благодарим Марко, сезон был непростым, но поздравляю вас с Кубком России", - приводит его слова РИА Новости.

"Спасибо руководству клуба - это были легкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах. Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать", - заявил Николич сайту "Локомотива".

Также на три года продлил контракт с "Локомотивом" и футболист Рифат Жемалетдинов, чей контракт истекал в конце нынешнего сезона.

В следующем сезоне команда продолжит играть на стадионе в Черкизове. Ранее появились сообщения в СМИ о том, что клуб намерен проводить домашние матчи в "Лужниках", а домашняя арена может быть снесена.