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21.05.2021 14:52
Рубрика: Спорт

МОК: Олимпиада в Токио состоится, даже если будет введен режим ЧС

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся, даже в случае введения в столице Японии режима чрезвычайной ситуации из-за заболеваемости коронавирусом.

Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят более чем вдвое

Об этом в пятницу заявил глава координационной комиссии Олимпиады в Токио Джон Коутс после заседания координационной комиссии МОК по проведению Олимпийских игр в Токио.

"Игры состоятся, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что нет сомнений, что Игры будут проведены даже в таком случае", - цитирует Коутса РИА Новости.

Он также рассказал о том, что тестирование на коронавирус для спортсменов и других участников Игр будет проводиться регулярно. При этом не важно - проходил ли человек вакцинацию или нет.

Олимпийские игры в Токио пройдут c 23 июля по 8 августа. Напомним, они были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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