МОК: Олимпиада в Токио состоится, даже если будет введен режим ЧС

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся, даже в случае введения в столице Японии режима чрезвычайной ситуации из-за заболеваемости коронавирусом.

Об этом в пятницу заявил глава координационной комиссии Олимпиады в Токио Джон Коутс после заседания координационной комиссии МОК по проведению Олимпийских игр в Токио.

"Игры состоятся, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что нет сомнений, что Игры будут проведены даже в таком случае", - цитирует Коутса РИА Новости.

Он также рассказал о том, что тестирование на коронавирус для спортсменов и других участников Игр будет проводиться регулярно. При этом не важно - проходил ли человек вакцинацию или нет.

Олимпийские игры в Токио пройдут c 23 июля по 8 августа. Напомним, они были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.