В Саратовской области завершилась "Туриада-2021"

В Хвалынске Саратовской области завершил работу спортивно-туристский лагерь "Туриада".

В рамках "Туриады" традиционно проходит первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму.

В течение четырех дней на склонах меловых гор на берегу Волги проходили спортивные соревнования, а также краеведческо-познавательные состязания. В них участвовали команды-победители региональных турслетов и студенты, обучающиеся по специальности "социально-культурный сервис и туризм". Всего в лагере собралось более пятисот молодых спортсменов, инструкторов, волонтеров.

В награждении победителей принял участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

- Все было организовано на очень хорошем уровне. Нужно отметить роль руководства региона, которое в непростых условиях сумело учесть все необходимые требования, - отметил полпред. - Уверен, у ребят останутся очень яркие впечатления от этого события во многом уникального. Главное, видно, что "Туриада" движется вперед, есть развитие. Эти соревнования привлекают внимание и в других странах. Есть планы придать им международный характер, были заявки на участие из Армении, Беларуси. Здесь вспоминали, что пропустили год из-за ковида, согласен, нужно наверстывать упущенное и двигаться дальше.