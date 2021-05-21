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21.05.2021 13:46
Рубрика: Спорт

Байдарочница Наталья Подольская завоевала в Барнауле олимпийскую лицензию

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Наталья Подольская (в центре) после победного заезда. Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле Наталья Подольская (в центре) после победного заезда. Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле
Наталья Подольская (в центре) после победного заезда. Фото: Пресс-служба II этапа Кубка мира по гребле

21 мая на барнаульском гребном канале были разыграны последние шесть олимпийских лицензий. В трех из шести финальных заездах участвовали наши гребцы. Байдарочница Наталья Подольская завоевала олимпийскую лицензию для России на дистанции 200 метров. Эта лицензия стала шестнадцатой по счету в копилке наших мастеров каноэ и байдарки (из 18 возможных).

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- В венгерском Сегеде мне чуть-чуть не удалось забрать лицензию и пришлось лететь сюда. Чему я очень рада - еще раз "прогналась", посоперничала с девчонками. Тактика была простая: делать максимальный отрыв со старта - что вчера в полуфинале, что сегодня в финале. Ветер на канале менялся постоянно, вчера еще резко похолодало. Но холод для русских - привычное дело, мы закаленные. Было и непривычно, и очень приятно выступать при мощной поддержке барнаульских болельщиков - круто! Мне очень понравился построенный в Барнауле канал - все сделано на высоком уровне, иногда ловила себя на мысли, что мы находимся где-то за границей. Иностранным спортсменкам, которых я знаю, тоже все нравится - кроме погоды, - рассмеялась Наталья Подольская.

У зарубежных спортсменов из 53 стран есть отличные шансы согреться в выходные дни, когда на барнаульском гребном канале будут разыграны 24 комплекта медалей Кубка мира. Синоптики обещают летнюю жару - до 28 градусов.

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