Байдарочница Наталья Подольская завоевала в Барнауле олимпийскую лицензию

21 мая на барнаульском гребном канале были разыграны последние шесть олимпийских лицензий. В трех из шести финальных заездах участвовали наши гребцы. Байдарочница Наталья Подольская завоевала олимпийскую лицензию для России на дистанции 200 метров. Эта лицензия стала шестнадцатой по счету в копилке наших мастеров каноэ и байдарки (из 18 возможных).

- В венгерском Сегеде мне чуть-чуть не удалось забрать лицензию и пришлось лететь сюда. Чему я очень рада - еще раз "прогналась", посоперничала с девчонками. Тактика была простая: делать максимальный отрыв со старта - что вчера в полуфинале, что сегодня в финале. Ветер на канале менялся постоянно, вчера еще резко похолодало. Но холод для русских - привычное дело, мы закаленные. Было и непривычно, и очень приятно выступать при мощной поддержке барнаульских болельщиков - круто! Мне очень понравился построенный в Барнауле канал - все сделано на высоком уровне, иногда ловила себя на мысли, что мы находимся где-то за границей. Иностранным спортсменкам, которых я знаю, тоже все нравится - кроме погоды, - рассмеялась Наталья Подольская.

У зарубежных спортсменов из 53 стран есть отличные шансы согреться в выходные дни, когда на барнаульском гребном канале будут разыграны 24 комплекта медалей Кубка мира. Синоптики обещают летнюю жару - до 28 градусов.