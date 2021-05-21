Новости

Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
Регулятор ЕС принял новые рекомендации по вакцине AstraZeneca 16:18
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток 15:59
СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 16:48
Рубрика: Общество

Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Юрий Васин и Дмитрий Неклюдов - врач и массажист медицинского штаба молодежной команды "Зенита" спасли жизнь подростка в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба сине-бело-голубых.

Фото: vtb-league.com
"Зенит" победил ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги

Инцидент произошел во время выезда на матч "Зенита"-м против молодежной команды сочинцев. На глазах медиков произошла авария: автомобиль такси сбил мальчика на самокате.

Врачи сразу же вызвали скорую. Но медлить было нельзя, и медики "Зенита" сами стали оказывать помощь подростку, который в результате наезда получил открытый перелом ноги. Именно благодаря их своевременным и точным действиям до прибытия бригады скорой, как сказано в сообщении, удалось избежать большой кровопотери.

Подросток отправлен в стационар. Его жизни ничего не угрожает.

В регионах Общество Здоровье Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край