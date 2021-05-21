Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси

Юрий Васин и Дмитрий Неклюдов - врач и массажист медицинского штаба молодежной команды "Зенита" спасли жизнь подростка в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба сине-бело-голубых.

Инцидент произошел во время выезда на матч "Зенита"-м против молодежной команды сочинцев. На глазах медиков произошла авария: автомобиль такси сбил мальчика на самокате.

Врачи сразу же вызвали скорую. Но медлить было нельзя, и медики "Зенита" сами стали оказывать помощь подростку, который в результате наезда получил открытый перелом ноги. Именно благодаря их своевременным и точным действиям до прибытия бригады скорой, как сказано в сообщении, удалось избежать большой кровопотери.

Подросток отправлен в стационар. Его жизни ничего не угрожает.