С флагом победы: Россия победила Чехию на чемпионате мира

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею победила команду Чехии - 4:3. Победу принес точный бросок Михаила Григоренко за минуту до сирены.

В пятницу в Латвии стартовал чемпионат мира по хоккею. В стартовом поединке сборная России встречалась с командой Чехии, которой на недавнем этапе Евротура проиграла со счетом 0:4. Накануне матча тренерский штаб сборной России пополнил заявку команды на турнир еще пятью полевыми игроками. Таким образом пока в команде 22 игрока. У чешской сборной на этот турнир собрался весьма хороший коллектив с большим количеством игроков из-за океана.

Начало встречи сложилось для россиян удачно - чехи заработали удаление, и Антон Бурдасов сумел воплотить численное преимущество в гол. Но радость длилась недолго - на 10-й минуте Якуб Флек счет сравнял.

Во второй 20-минутке российская команда, выступающая на турнире под флагом Олимпийского комитета страны из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства, владела преимуществом. Но отличиться удалось при игре в меньшинстве. Владислав Каменев вывел к воротам Артема Швец-Рогового, который в упор переиграл вратаря соперника.

И снова чешская команда отыгралась - бывший партнер Александра Овечкина Якуб Врана наказал соперника за ошибку в обороне.

В третьем периоде россияне снова вышли вперед после точного броска Александра Барабанова. Но глупейшее удаление Евгения Тимкина за три минуты до конца позволило чехам в очередной раз отыграться. И когда казалось, что овертайм неизбежен, Михаил Григоренко кистевым броском принес победу сборной России - 4:3.

В субботу наша команда сыграет с Великобританией.