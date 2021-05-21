Сборная России дозаявила еще пять хоккеистов на чемпионат мира

В день старта чемпионата мира по хоккею сборная России включила в заявку на турнир еще пять игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Это защитник Григорий Дронов, нападающие Дмитрий Воронков, Эмиль Галимов, Иван Морозов и Евгений Тимкин. Антон Слепышев станет капитаном сборной России на чемпионате мира в Латвии Днем ранее, в четверг, тренерский штаб российской команды заявил на турнир 17 хоккеистов - двух вратарей и три полноценные пятерки. В свою очередь тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным заявлял о том, что в заявке останется два места - для вратаря и нападающего из Национальной хоккейной лиги. В пятницу сборная России сыграет стартовый матч против команды Чехии. Время начала встречи - 16.15. "РГ" проведет текстовую трансляцию матча. На групповой стадии россияне также сыграют с командами Швеции, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Дании и Великобритании. Полный состав сборной России вратари - Александр Самонов (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо"). защитники - Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Георгий Дронов ("Металлург"). нападающие - Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Евгений Тимкин (все - ЦСКА), Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе"), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс").