Сборная России дозаявила еще пять хоккеистов на чемпионат мира

Это защитник Григорий Дронов, нападающие Дмитрий Воронков, Эмиль Галимов, Иван Морозов и Евгений Тимкин.
Днем ранее, в четверг, тренерский штаб российской команды заявил на турнир 17 хоккеистов - двух вратарей и три полноценные пятерки.
В свою очередь тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным заявлял о том, что в заявке останется два места - для вратаря и нападающего из Национальной хоккейной лиги.
В пятницу сборная России сыграет стартовый матч против команды Чехии. Время начала встречи - 16.15. "РГ" проведет текстовую трансляцию матча. На групповой стадии россияне также сыграют с командами Швеции, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Дании и Великобритании.
вратари - Александр Самонов (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо").
защитники - Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Георгий Дронов ("Металлург").
нападающие - Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Евгений Тимкин (все - ЦСКА), Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе"), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс").