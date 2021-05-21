Сборная России дозаявила еще пять хоккеистов на чемпионат мира

Новости

Песков допустил очное выступление Путина на съезде "Единой России" 12:29
Песков рассказал о наработках дипломатов РФ и США по нормализации отношений 12:17
Мурашко назвал причины улучшения ситуации с COVID-19 в ряде регионов 12:09
На Ямале разлилась нефть на площади 2 тысячи "квадратов" 12:06
На Ямале ГИБДД установила на трассе манекен Смерти с косой 11:57
Дж.Дж. Абрамс и Мэтт Ривз снимут мультсериал про Бэтмена в стиле нуар 11:55
В Таиланде продлили режим ЧП из-за COVID-19 до 31 июля 11:54
В екатеринбургском цирке откроют пункт вакцинации против COVID-19 11:48
Илон Маск пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего 11:43
Песков заявил о надежде на встречу Путина и Маска 11:40
Путин поручил АСИ создать базу лучших практик предоставления соцуслуг в регионах 11:38
"Аэрофлот" сообщил о возможных задержках рейсов из-за сбоя 11:33
Илон Маск: МКС важна, но нужно двигаться на Луну и Марс 11:30
Для тех, кто все пропустил: Хиддлстон рассказал все о Локи за 30 секунд 11:28
ВТБ запустил оформление налогового вычета по ИИС из приложения 11:20
СК после случаев выпадения детей из окон просит родителей быть внимательней 11:15
"Аэрофлот" может увеличить разрешенный к перевозке на борту вес животных 11:15
МИД: Москва удовлетворена решением о прекращении огня между Палестиной и Израилем 11:15
Захарова: Украина занимает первое место в мире по военным расходам 11:14
ФАС предостерегла бизнес от односторонней отмены бронирований туров 11:09
Песков отметил "дурацкую подачу" материала в ряде учебников 11:07
Актриса Сальма Хайек оказалась на грани смерти из-за коронавируса 11:07
Песков назвал дипфейки новой страшной угрозой для человечества 11:05
В Подмосковье двое мужчин осквернили Вечный огонь 11:04
Песков призвал всех сделать прививку от коронавируса 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 12:28
Рубрика: Спорт

Сборная России дозаявила еще пять хоккеистов на чемпионат мира

Текст: Максим Домчев
В день старта чемпионата мира по хоккею сборная России включила в заявку на турнир еще пять игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Это защитник Григорий Дронов, нападающие Дмитрий Воронков, Эмиль Галимов, Иван Морозов и Евгений Тимкин.

Фото: РИА Новости
Антон Слепышев станет капитаном сборной России на чемпионате мира в Латвии

Днем ранее, в четверг, тренерский штаб российской команды заявил на турнир 17 хоккеистов - двух вратарей и три полноценные пятерки.

В свою очередь тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным заявлял о том, что в заявке останется два места - для вратаря и нападающего из Национальной хоккейной лиги.

В пятницу сборная России сыграет стартовый матч против команды Чехии. Время начала встречи - 16.15. "РГ" проведет текстовую трансляцию матча. На групповой стадии россияне также сыграют с командами Швеции, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Дании и Великобритании.

Полный состав сборной России

вратари - Александр Самонов (СКА) и Иван Бочаров ("Динамо").

защитники - Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Георгий Дронов ("Металлург").

нападающие - Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев, Эмиль Галимов, Иван Морозов, Евгений Тимкин (все - ЦСКА), Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе"), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс").

Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею-2021