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21.05.2021 16:04
Рубрика: Спорт

Сборная России назвала состав на стартовый матч ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на стартовый матч чемпионата мира, который в пятницу стартует в Латвии. В 16:15 по московскому времени сборная России начнет стартовый поединок турнира против команды Чехии. Тренеры обеих команд назвали составы.

В воротах сборной России встречу начнет Александр Самонов.

Фото: EPA
Хоккеисты сборной РФ рассказали о тренировках по "Зуму" и настрое на ЧМ

Первое звено: Зуб - Задоров, Барабанов - Шалунов - Окулов. Второе звено: Гавриков - Проворов, Слепышев - Карнаухов - Григоренко. Третье звено: Ожиганов - Рафиков, Галимов - Морозов - Бурдасов. Четвертое звено: Дронов, Швец-Роговой - Каменев - Воронков, Тимкин.

В чешской сборной место в воротах займет Шимон Грубец.

Первое звено: Гронек - Д. Мусил, Кубалик - Коварж- Врана. Второе звено: Гайек - Моравчик, Хитил - Зогорна - Задина. Третье звено: Шулак - Виташек, Секач - Ганзл - Радил. Четвертое звено: Скленичка, А. Мусил - Смейкал - Спейсек, Флек.

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