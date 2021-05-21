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21.05.2021 19:44
Рубрика: Спорт

Валерий Брагин: Отрезками очень неплохо играли, но делаем скидку на первый матч

Текст: Илья Соболев
Главный тренер сборной России Валерий Брагин ответил на вопросы журналистов после победы в первом матче на чемпионате мира-2021 по хоккею над Чехией (4:1).

Оцените игру голкипера Александра Самонова?

Валерий Брагин: Хорошая игра с его стороны. Пропустил три шайбы, правда. Но моментами выручал. Хорошо сыграл.

Почему остановили свой выбор именно на нем?

Валерий Брагин: Мы его весь год готовили. Он имеет хороший опыт международных игр. Поэтому решили его поставить.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Россия - Чехия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею

Что с Окуловым, который не доиграл матч? Сегодня было много ошибок, это влияние первой игры, качество льда, несыгранность?

Валерий Брагин: По Константину - еще предстоит обследование, но у него ключичная травма, пока сложно сказать, что дальше будет. А по игре - это первая игра, она вкатывающая в чемпионат. Хорошо, что сразу попался очень сильный соперник. Надеюсь, в дальнейшем будем только улучшать игру.

Сейчас в заявке сборной России свободны шесть мест. Появится ли в заявке Толчинский, самый ценный игрок плей-офф Кубка Гагарина, сколько энхаэловцев ждем?

Валерий Брагин: По НХЛ - у нас две вакансии, будем думать. По Толчинскому - думаю, завтра сыграет, он в неплохом состоянии.

Вы, как и многие игроки в этой команде, дебютировали на этом чемпионате мира в качестве главного тренера основной сборной. Сильно волновались перед игрой?

Валерий Брагин: Особых переживаний не было. Просто готовились к игре, к серьезному сопернику. Да, ответственность большая, мы все это чувствуем, но мандража не было.

Тренерский штаб сборной пополнил специалист по большинству Константин Шафранов. Гол в большинстве Бурдасова - его вклад?

Валерий Брагин: Очень серьезная работа в этом компоненте идет. И дело должно улучшиться. Хорошие моменты были в большинстве, гол забили. Пока довольны.

Фото: EPA
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Понятно, что вы довольны результатом. А чем недовольны?

Валерий Брагин: Еще раз скажу: ошибки всегда присутствуют. Но главное, чтобы цельная игра шла все 60 минут. Отрезками очень неплохо играли. Но делаем скидку на первый матч, для многих это первый чемпионат мира.

Признайтесь, в концовке до победного гола Григоренко уже прикидывали, как команда будет играть овертайм?

Валерий Брагин: Мы работали до конца. Если бы ушли в овертайм, начали бы думать. Но мы готовы были к овертайму заранее. Очень хорошая атака была, пас и бросок Григоренко.

Какие чувства испытываете, когда вместо гимна играет музыка Чайковского?

Валерий Брагин: Так сложилось, такова ситуация. Так же, как при гимне, стоим, радуемся победе.

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