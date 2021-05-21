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21.05.2021 01:29
Рубрика: Спорт

Видео: одноклубник Кокорина забил на тренировке с отрицательного угла

Текст: Дмитрий Хохлов

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин получил наглядный ответ на вопрос, за что можно получить место в атаке итальянской команды. Его одноклубник, 21-летний сербский нападающий Душан Влахович, развлекаясь на тренировке, забил невероятный гол. Он финтом поднял мяч в воздух, перебросил его через себя, а затем левой ногой с отрицательного угла направил в ворота. Причем явно нестандартные - меньшего размера.

Фото: EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni
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Видео с невероятным трюком опубликовала пресс-служба "фиалок" в Twitter. С говорящей подписью: "Остановись, Душан".

Возможно, это намек на то, что молодому сербу ни к чему набивать себе цену - она и без того высока. Ведь как раз в эти дни во Флоренцию прибыл агент Влаховича, который намерен обсудить новый контракт нападающего с руководством "Фиорентины". Клуб готов платить ему 3 млн евро в год. Однако интерес к игроку проявляют "Ювентус", "Рома" и клубы из Англии и Испании, что усложняет переговоры.

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