Видео: одноклубник Кокорина забил на тренировке с отрицательного угла

Stop it Dusan. pic.twitter.com/qg5Pohd2oJ — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 20, 2021

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин получил наглядный ответ на вопрос, за что можно получить место в атаке итальянской команды. Его одноклубник, 21-летний сербский нападающий Душан Влахович, развлекаясь на тренировке, забил невероятный гол. Он финтом поднял мяч в воздух, перебросил его через себя, а затем левой ногой с отрицательного угла направил в ворота. Причем явно нестандартные - меньшего размера.

Видео с невероятным трюком опубликовала пресс-служба "фиалок" в Twitter. С говорящей подписью: "Остановись, Душан".

Возможно, это намек на то, что молодому сербу ни к чему набивать себе цену - она и без того высока. Ведь как раз в эти дни во Флоренцию прибыл агент Влаховича, который намерен обсудить новый контракт нападающего с руководством "Фиорентины". Клуб готов платить ему 3 млн евро в год. Однако интерес к игроку проявляют "Ювентус", "Рома" и клубы из Англии и Испании, что усложняет переговоры.