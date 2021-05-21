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21.05.2021 20:15
Рубрика: Спорт

Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Александр Вильф/РИА Новости Фото: Зарема Салихова и председатель совета директор ФК "Спартак" Леонид Федун Александр Вильф/РИА Новости Фото: Зарема Салихова и председатель совета директор ФК "Спартак" Леонид Федун
Александр Вильф/РИА Новости Фото: Зарема Салихова и председатель совета директор ФК "Спартак" Леонид Федун

Зарема Салихова заявила о том, что не согласна с выбором нового главного тренера "Спартака" и трансферным планом клуба и покидает совет директоров красно-белых.

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Об этом гражданская супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна заявила "Спорт-Экспрессу". По словам Салиховой на решение покинуть совет директоров ее подтолкнули выбор нового главного тренера и трансферные планы клуба.

"Категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров", - заявила она.

Салихова добавила, что в такой ситуации она не видит смысла пребывания в данном органе и участии в оперативном управлении клубом.

"Отныне моя зона ответственности только фонд "Спартак-детям", - добавила она.

Зарема Салихова была включена в совет директоров 3 мая. Она отвечала за аудит финансов клуба.

"Спартак" пока официально не объявил преемника Доменико Тедеско. По данным российских и португальских СМИ им стал 51-летний Руй Витория, ранее возглавлявший "Бенфику". "Красно-белые" заняли в завершившемся сезоне второе место в РПЛ и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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