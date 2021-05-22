Новости

Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника" 16:17
Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России 16:16
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 16:15
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры 16:11
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 16:02
Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев 15:55
"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 15:48
Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров 15:46
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре 15:37
Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы" 15:15
У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений 15:12
Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам 14:57
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков 14:42
Названы самые популярные песни "Евровидения" 14:31
Станция "Кунцевская" БКЛ готова на 80% 14:31
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург 14:26
"Вектор" подаст в ВОЗ заявку на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона" 14:19
В Совфеде объяснили смысл новых санкций против "Северного потока-2" 13:43
Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею 13:32
Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом 13:17
Генри "Ведьмак" Кавилл сыграет в перезапуске "Горца" 13:15
Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России 13:07
В Калининграде задержан мужчина, осквернивший братскую могилу 13:07
Мишустин: Зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками 12:08
Мишустин: Наша научная школа не была полностью утеряна 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 15:55
Рубрика: Спорт

Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира, который проходит в Латвии.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Дания сенсационно обыграла Швецию на ЧМ по хоккею

Место в воротах займет Иван Бочаров. Игровые пятерки будут выглядеть следующим образом:

  • Зуб - Задоров, Барабанов - Шалунов - Толчинский;
  • Гавриков - Проворов, Слепышев - Карнаухов - Григоренко;
  • Ожиганов - Рафиков, Кузьменко - Морозов - Бурдасов;
  • Дронов, Швец - Роговой - Каменев - Галимов, Воронков.

"РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В пятницу в стартовый день чемпионата мира россияне обыграли сборную Чехии со счетом 4:3. Первая игра на чемпионате мира - вкатывающая, и хорошо, что соперником в ней стала сильная команда. Об этом после победы над чехами в дебютной игре первенства мира в Латвии заявил главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею-2021