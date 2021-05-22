Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев

Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира, который проходит в Латвии.

Место в воротах займет Иван Бочаров. Игровые пятерки будут выглядеть следующим образом:

Зуб - Задоров, Барабанов - Шалунов - Толчинский;

Гавриков - Проворов, Слепышев - Карнаухов - Григоренко;

Ожиганов - Рафиков, Кузьменко - Морозов - Бурдасов;

Дронов, Швец - Роговой - Каменев - Галимов, Воронков.

"РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В пятницу в стартовый день чемпионата мира россияне обыграли сборную Чехии со счетом 4:3. Первая игра на чемпионате мира - вкатывающая, и хорошо, что соперником в ней стала сильная команда. Об этом после победы над чехами в дебютной игре первенства мира в Латвии заявил главный тренер сборной России Валерий Брагин.