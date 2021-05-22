Новости

Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Игрок "Флориды" травмировал Кучерова, набравшего 4 очка в матче 22.05.2021
Чехия потерпела второе подряд поражение на ЧМ по хоккею 22.05.2021
В Конго началось извержение активного вулкана Ньирагонго 22.05.2021
Прививать от COVID-19 будут в стационарах и при направлении в санаторий 22.05.2021
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 22.05.2021
Три жителя ЛНР подорвались на мине украинских военных 22.05.2021
Сергей Толчинский: Кайф от матчей, как с Великобританией, есть 22.05.2021
Львица напала на дрессировщика в цирке-шапито под Новосибирском 22.05.2021
Роберт Левандовский побил рекорд легендарного Герда Мюллера 22.05.2021
В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар 22.05.2021
Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой 22.05.2021
В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения 22.05.2021
В Петербурге число госпитализированных с COVID-19 выросло на 13% 22.05.2021
Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО 22.05.2021
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube 22.05.2021
Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника" 22.05.2021
Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России 22.05.2021
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 22.05.2021
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры 22.05.2021
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 22.05.2021
Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев 22.05.2021
"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 22.05.2021
Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров 22.05.2021
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре 22.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 23:32
Рубрика: Спорт

Чехия потерпела второе подряд поражение на ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная Чехии по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира. На этот раз чехи проиграли команде Швейцарии - 2:5.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Дания сенсационно обыграла Швецию на ЧМ по хоккею

После поражения от россиян чехи рассчитывали исправить ситуацию в матче против Швейцарии. И поначалу даже повели в счете после броска Филипа Хитила. Однако соперник быстро отыгрался благодаря Грегори Хофману. Обе шайбы были заброшены в большинстве.

Во втором периоде очередное удаление чехов привело к голу в их ворота. Тимо Майер свой шанс реализовал. А затем Тристан Шерве закрепил успех.

В середине третьего периода Майер оформил дубль, увеличив преимущество до трех шайб. В концовке команды обменялись голами. У чехов отличился Иржи Смейкал, а у Швейцарии дубль оформил Хофман.

После двух матчей в активе Чехии ни одного очка.

Латвия, днем ранее сенсационно переигравшая Канаду, на этот раз проиграла в серии буллитов Казахстану - 2:3.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею-2021