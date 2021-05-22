Чехия потерпела второе подряд поражение на ЧМ по хоккею

Сборная Чехии по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира. На этот раз чехи проиграли команде Швейцарии - 2:5.

После поражения от россиян чехи рассчитывали исправить ситуацию в матче против Швейцарии. И поначалу даже повели в счете после броска Филипа Хитила. Однако соперник быстро отыгрался благодаря Грегори Хофману. Обе шайбы были заброшены в большинстве.

Во втором периоде очередное удаление чехов привело к голу в их ворота. Тимо Майер свой шанс реализовал. А затем Тристан Шерве закрепил успех.

В середине третьего периода Майер оформил дубль, увеличив преимущество до трех шайб. В концовке команды обменялись голами. У чехов отличился Иржи Смейкал, а у Швейцарии дубль оформил Хофман.

После двух матчей в активе Чехии ни одного очка.

Латвия, днем ранее сенсационно переигравшая Канаду, на этот раз проиграла в серии буллитов Казахстану - 2:3.