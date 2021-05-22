Дания сенсационно обыграла Швецию на ЧМ по хоккею

Во второй день чемпионата мира по хоккею на льду сошлись соперники сборной России по группе А - команды Швеции и Дании. И в этом матче состоялась вторая сенсация турнира.

Дания добилась победы - 4:3, выдержав в концовке встречи шквал атак "Тре Крунур".

Начиналось все для шведов вполне неплохо. Во втором периоде Карл Клингберг открыл счет. Но Никлас Йенсен сумел ответить на это своим точным броском. И снова Швеция вышла вперед - Хенрик Теммернес забросил вторую шайбу своей команды в матче. Но в самом конце второго периода Йенсен и Эмиль Кристенсен вывели Данию вперед.

В заключительной 20-минутке Йенсен оформил хет-трик, а шайба Клинберга лишь подсластила горечь поражения.

В другом матче сборная Германии добилась второй победы на турнире, переиграв Норвегию со счетом 5:1.