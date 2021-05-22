Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения "Бостону"

"Вашингтон" уступил в четвертом матче серии против "Бостона" - 4:1 несмотря на гол Александра Овечкина.

Хоккеисты из столицы США после третьего поражения находятся в одном шаге от вылета из борьбы за Кубок Стэнли. "Бостон" открыл счет лишь в середине второго периода. Брэд Маршан сумел пробить российского голкипера Илью Самсонова.

В самом начале третьего периода с интервалом в 34 секунды "Кэпиталз" пропустили еще три шайбы после бросков Давида Пастерняка и Чарли Койла.

На исходе 45-й минуты встречи Овечкин возродил интригу в матче поразив ворота Туукки Раска коронным броском из круга вбрасывания.

The Captain gets one back pic.twitter.com/OEL9ar3Qlp — Washington Capitals (@Capitals) May 22, 2021

Для капитана и лидера "Вашингтона" этот гол стал 71-м в карьере, забитым в плей-офф. И по этому показателю он вышел на 16-е место в лиге.

Но за пять минут до сирены Мэтт Грызлик снял все вопросы о победителе, в четвертый раз огорчив Самсонова, который в этом матче отразил 33 броска из 37.