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22.05.2021 21:22
Рубрика: Спорт

Гол Суареса принес "Атлетико" титул чемпиона Испании

Текст: Максим Домчев
Мадридский "Атлетико" в 11-й раз в истории завоевал титул чемпиона Испании по футболу. Автором "золотого гола" стал Луис Суарес.
Фото: EPA-EFE/Ballesteros Фото: EPA-EFE/Ballesteros
Фото: EPA-EFE/Ballesteros

Судьба чемпионского титула в Испании решалась в заключительном туре. Лидировавший "Атлетико" опережал на два очка своих земляков из "Реала". "Матрасники" в заключительном туре играли на выезде против "Вальядолида". На 18-й минуте встречи тысячи болельщиков лидера схватились за сердце после точного удара Оскара Плано. Впрочем, в параллельном матче "Реал" дома уступал "Вильярреалу" с таким же счетом.

Фото: EPA-EFE/Alexander Hassenstein
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Во втором тайме Анхель Корреа сравнял счет, а на 67-й минуте встречи героем той части Мадрида, которая болеет за "Атлетико", стал Луис Суарес, перед началом сезона выставленный из "Барселоны". Его мяч в итоге и принес чемпионство.

"Реал" также добился победы 2:1, став вторым, бронза досталась "Барселоне".

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