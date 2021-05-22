Гол Суареса принес "Атлетико" титул чемпиона Испании

Мадридский "Атлетико" в 11-й раз в истории завоевал титул чемпиона Испании по футболу. Автором "золотого гола" стал Луис Суарес.

Судьба чемпионского титула в Испании решалась в заключительном туре. Лидировавший "Атлетико" опережал на два очка своих земляков из "Реала". "Матрасники" в заключительном туре играли на выезде против "Вальядолида". На 18-й минуте встречи тысячи болельщиков лидера схватились за сердце после точного удара Оскара Плано. Впрочем, в параллельном матче "Реал" дома уступал "Вильярреалу" с таким же счетом.

Во втором тайме Анхель Корреа сравнял счет, а на 67-й минуте встречи героем той части Мадрида, которая болеет за "Атлетико", стал Луис Суарес, перед началом сезона выставленный из "Барселоны". Его мяч в итоге и принес чемпионство.

"Реал" также добился победы 2:1, став вторым, бронза досталась "Барселоне".