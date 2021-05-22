Игрок "Флориды" травмировал Кучерова, набравшего 4 очка в матче

Российский нападающий Никита Кучеров забросил шайбу и отдал три голевые передачи в победном матче против "Флориды". Однако в третьем периоде игрок "пантер" нанес россиянину травму, специально ударив того в колено.

Возвращение в строй Кучерова, пропустившего после операции весь регулярный чемпионат, получилось ярким. Особенно шла игра в четвертом матче против "Флориды", который его команда выиграла 6:2.

Россиянин отметился тремя голевыми передачами и забил сам. А затем произошел эпизод, который никак не украшает темнокожего форварда "пантер" Энтони Дюклера.

Недалеко от ворот "молний" он рубанул клюшкой по колену Кучерова, который рухнул на лед. Он долгое время корчился от боли, а затем с трудом покинул лед и больше не возвращался на площадку.

Дюклер отделался обычным удалением, но его поступок наверняка будет внимательно изучен. Игрок может получить за подлый и злонамеренный удар длительную дисквалификацию. Если нет, то в следующем матче "молнии" наверняка устроят на него самую настоящую охоту.