Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако и разбил болид

Новости

Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой 18:16
В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения 18:02
В Петербурге число госпитализированных с COVID-19 выросло на 13% 17:54
Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО 17:41
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube 17:27
Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника" 16:17
Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России 16:16
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 16:15
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры 16:11
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 16:02
Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев 15:55
"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 15:48
Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров 15:46
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре 15:37
Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы" 15:15
У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений 15:12
Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам 14:57
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков 14:42
Названы самые популярные песни "Евровидения" 14:31
Станция "Кунцевская" БКЛ готова на 80% 14:31
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург 14:26
"Вектор" подаст в ВОЗ заявку на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона" 14:19
В Совфеде объяснили смысл новых санкций против "Северного потока-2" 13:43
Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею 13:32
Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 18:27
Рубрика: Спорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако и разбил болид

Текст: Максим Домчев
Фото: ANDREJ ISAKOVIC / AFP Фото: ANDREJ ISAKOVIC / AFP
Фото: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Шарль Леклер из команды "Феррари" выиграл квалификацию Гран-при Монако в субботу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". При этом за 18 секунд до окончания квалификации Леклер попал в аварию, угодив в отбойник. В итоге заезды были остановлены.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Формула-1" объявила об отмене Гран-при Турции

Ставший вторым гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен уступил лучшему времени 0,230 секунды. Третий результат показал представляющий "Мерседес" Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" на этот раз стал 19-м. Его партнер по команде Мик Шумахер не справился с управлением в последней тренировочной сессии и разбил болид.

Спорт Формула-1