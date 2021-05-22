Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако и разбил болид

Шарль Леклер из команды "Феррари" выиграл квалификацию Гран-при Монако в субботу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". При этом за 18 секунд до окончания квалификации Леклер попал в аварию, угодив в отбойник. В итоге заезды были остановлены.

Ставший вторым гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен уступил лучшему времени 0,230 секунды. Третий результат показал представляющий "Мерседес" Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" на этот раз стал 19-м. Его партнер по команде Мик Шумахер не справился с управлением в последней тренировочной сессии и разбил болид.