Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России

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Защитник сборной России Марио Фернандес не смог продолжить тренировку команды в Новогорске.
В субботу команда продолжила подготовку к чемпионату Европы. Фернандес начал занятия вместе с основной группой, однако затем не смог продолжить занятие.
Как сообщает "Чемпионат", после общения с медицинской бригадой футболист ушел.
Пока нет информации о том, что произошло с Фернандесом и насколько серьезное повреждение он получил.
Ранее стало известно, что из-за болезни сбор в Австрии пропустит полузащитник Арсен Захарян.