Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес не смог продолжить тренировку команды в Новогорске.

В субботу команда продолжила подготовку к чемпионату Европы. Фернандес начал занятия вместе с основной группой, однако затем не смог продолжить занятие.

Как сообщает "Чемпионат", после общения с медицинской бригадой футболист ушел.

Пока нет информации о том, что произошло с Фернандесом и насколько серьезное повреждение он получил.

Ранее стало известно, что из-за болезни сбор в Австрии пропустит полузащитник Арсен Захарян.