ЦСКА обыграл "Зенит" в третьем матче полуфинала Единой лиги

Новости

Сергей Толчинский: Кайф от матчей, как с Великобританией, есть 19:46
Под Новосибирском в цирке-шапито львица напала на дрессировщика 19:37
Роберт Левандовский побил рекорд легендарного Герда Мюллера 18:46
В Тюменской области ликвидировали самый крупный лесной пожар 18:45
Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой 18:16
В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения 18:02
В Петербурге число госпитализированных с COVID-19 выросло на 13% 17:54
Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО 17:41
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube 17:27
Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника" 16:17
Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России 16:16
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 16:15
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры 16:11
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 16:02
Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев 15:55
"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 15:48
Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров 15:46
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре 15:37
Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы" 15:15
У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений 15:12
Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам 14:57
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков 14:42
Названы самые популярные песни "Евровидения" 14:31
Станция "Кунцевская" БКЛ готова на 80% 14:31
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 19:10
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Зенит" в третьем матче полуфинала Единой лиги

Текст: Илья Соболев
ЦСКА снова вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги против питерского "Зенита". В третьем матче после переезда на паркет УСК ЦСКА подопечные Димитриса Итудиса одержали уверенную победу 96:82 и теперь ведут в противостоянии 2:1.

Перед третьим матчем в состав ЦСКА вернулся центровой Джоэл Боломбой, но ждать, что он окажется одним из главных действующих лиц, было преждевременно. В первой четверти соперники не впечатлили результативностью. Так, счет 6:5 в пользу хозяев, установившийся в середине 10-минутки, продержался почти две минуты. "Зенит" потом успел немного полидировать - 11:8, но к концу четверти впереди были уже армейцы: 17:13.

Во второй четверти питерцы пытались не отстать, но ЦСКА, в целом, контролировал игру.

В какой-то момент отрыв москвичей достиг даже восьми баллов, но в концовке "Зенит" все-таки подобрался на расстояние всего трех очков. Причем при очевидном вкладе разыгрывающего Дмитрия Хвостова, который, не промахнувшись в этой четверти ни разу, набрал восемь баллов. Однако три очка капитана армейцев Никиты Курбанова в самой концовке позволили ЦСКА уйти на большой перерыв, ведя в счете 44:38.

Вторую половину матча "Зенит" начал с двух зрелищных "гвоздей" Тарика Блэка.

Но хозяев это не смутило. К концу третьей четверти ЦСКА удалось сохранить шестиочковый отрыв, в первую очередь, стараниями Уилла Клайберна, набравшего за десять минут 11 очков. Причем, американец трижды кряду был точен из-за дуги. Он, кстати, стал самым результативным игроком по обе стороны паркета с 28 очками.

В дебюте четвертой 10-минутки две "трехи" Дэмиана Хиллиарда и одна Клайберна вмиг помогли армейцам увеличить преимущество до двузначного - 83:71.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
УНИКС второй раз обыграл "Локомотив-Кубань" в полуфинальной серии

Конечно, "Зенит" уже приучил к чудесам не только в этой серии, но и в нынешнем сезоне, но на этот раз сил на камбэк у питерцев не нашлось.

Следующая игра в серии состоится 24 мая.

В регионах Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург РГ-Фото