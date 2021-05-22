ЦСКА обыграл "Зенит" в третьем матче полуфинала Единой лиги

ЦСКА снова вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги против питерского "Зенита". В третьем матче после переезда на паркет УСК ЦСКА подопечные Димитриса Итудиса одержали уверенную победу 96:82 и теперь ведут в противостоянии 2:1.

Перед третьим матчем в состав ЦСКА вернулся центровой Джоэл Боломбой, но ждать, что он окажется одним из главных действующих лиц, было преждевременно. В первой четверти соперники не впечатлили результативностью. Так, счет 6:5 в пользу хозяев, установившийся в середине 10-минутки, продержался почти две минуты. "Зенит" потом успел немного полидировать - 11:8, но к концу четверти впереди были уже армейцы: 17:13.

Во второй четверти питерцы пытались не отстать, но ЦСКА, в целом, контролировал игру.

В какой-то момент отрыв москвичей достиг даже восьми баллов, но в концовке "Зенит" все-таки подобрался на расстояние всего трех очков. Причем при очевидном вкладе разыгрывающего Дмитрия Хвостова, который, не промахнувшись в этой четверти ни разу, набрал восемь баллов. Однако три очка капитана армейцев Никиты Курбанова в самой концовке позволили ЦСКА уйти на большой перерыв, ведя в счете 44:38.

Вторую половину матча "Зенит" начал с двух зрелищных "гвоздей" Тарика Блэка.

What a start of the 2nd Half 😱 pic.twitter.com/URmXuFXhzi — VTB League (@VTBUL) May 22, 2021

Но хозяев это не смутило. К концу третьей четверти ЦСКА удалось сохранить шестиочковый отрыв, в первую очередь, стараниями Уилла Клайберна, набравшего за десять минут 11 очков. Причем, американец трижды кряду был точен из-за дуги. Он, кстати, стал самым результативным игроком по обе стороны паркета с 28 очками.

В дебюте четвертой 10-минутки две "трехи" Дэмиана Хиллиарда и одна Клайберна вмиг помогли армейцам увеличить преимущество до двузначного - 83:71.

Конечно, "Зенит" уже приучил к чудесам не только в этой серии, но и в нынешнем сезоне, но на этот раз сил на камбэк у питерцев не нашлось.

Следующая игра в серии состоится 24 мая.