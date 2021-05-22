Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург

В Северную столицу прибыл кубок чемпионата Европы по футболу. Его выставили в Петропавловской крепости на два дня. Увидеть его смогут все желающие, сообщили в пресс-службе музея, вход в зал свободный.

В зале, где выставлен кубок, будут организованы фотозоны, также на фоне главной награды чемпионата можно сделать селфи.

Посетителей ждут викторины на футбольную тематику, автограф-сессия со звездами отечественного футбола, также будут организованы площадки по текболу и робокиперу.

Напомним, матчи чемпионата начинаются 11 июня. Петербург примет игры 12, 14, 16, 18, 21 и 23 июля, а также поединок четвертьфинала, который намечен на 2 июля.