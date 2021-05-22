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22.05.2021 00:39
Рубрика: Спорт

Рене Фазель оценил музыку Чайковского вместо гимна России

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился своим мнением о музыке Петра Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира.

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Напомним что в пятницу сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира переиграла команду Чехии - 4:3.

После матча в честь победителей по регламенту турнира звучит национальный гимн. Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства на крупнейших турнирах российские спортсмены не могут выступать под флагом и гимном РФ и вместо него утвержден фрагмент произведения Петра Чайковского.

Именно он и прозвучал после победы российской команды.

Глава ИИХФ Рене Фазель поделился своими впечатлениями от этой мелодии."Видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж - как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично", - цитирует Фазеля ТАСС.

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