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22.05.2021 18:46
Рубрика: Спорт

Роберт Левандовский побил рекорд легендарного Герда Мюллера

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/Alexander Hassenstein Фото: EPA-EFE/Alexander Hassenstein
Фото: EPA-EFE/Alexander Hassenstein

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал автором нового рекорда чемпионата Германии по количеству забитых мячей за сезон.

Фото: ACF Fiorentina English/twitter.com
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В матче заключительного тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (5:2) Левандовский сумел поразить ворота соперника в самом конце встречи. Этот гол стал для форварда мюнхенского клуба 41-м в нынешнем чемпионате страны. Столько не удавалось забить никому.

Предыдущее высшее достижение принадлежало легенде немецкого футбола Герду Мюллеру - 40 голов. Это произошло в чемпионате 1971-1972 годов.

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