Роберт Левандовский побил рекорд легендарного Герда Мюллера

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал автором нового рекорда чемпионата Германии по количеству забитых мячей за сезон.

В матче заключительного тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (5:2) Левандовский сумел поразить ворота соперника в самом конце встречи. Этот гол стал для форварда мюнхенского клуба 41-м в нынешнем чемпионате страны. Столько не удавалось забить никому.

Предыдущее высшее достижение принадлежало легенде немецкого футбола Герду Мюллеру - 40 голов. Это произошло в чемпионате 1971-1972 годов.