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22.05.2021 02:18
Рубрика: Спорт

Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator

Текст: Максим Домчев
Боец из России Александр Шаблий в дебютном поединке в Bellator уверенно победил британца Элфи Дэвиса.
Боец смешанныех единоборств Александр Шаблий. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Боец смешанныех единоборств Александр Шаблий. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Боец смешанныех единоборств Александр Шаблий. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В американском Анкасвилле проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 259. В одном из поединков свой дебютный бой в организации проводил российский боец легкого веса Александр Шаблий.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Его соперником был британец Элфи Дэвис. Россиянин старался действовать активнее соперника, больше атаковал и как результат все судьи отдали ему победу единогласным решением.

Для Шаблия эта победа стала 20-й в ММА при трех поражениях.

Позже в главном поединке турнира чемпионка Bellator Крис Сайборг проведет защиту титула в поединке против Лесли Смит.

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