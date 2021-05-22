Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator

Боец из России Александр Шаблий в дебютном поединке в Bellator уверенно победил британца Элфи Дэвиса.
Боец смешанныех единоборств Александр Шаблий. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
В американском Анкасвилле проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 259. В одном из поединков свой дебютный бой в организации проводил российский боец легкого веса Александр Шаблий.
Его соперником был британец Элфи Дэвис. Россиянин старался действовать активнее соперника, больше атаковал и как результат все судьи отдали ему победу единогласным решением.
Для Шаблия эта победа стала 20-й в ММА при трех поражениях.
Позже в главном поединке турнира чемпионка Bellator Крис Сайборг проведет защиту титула в поединке против Лесли Смит.