Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator

Боец из России Александр Шаблий в дебютном поединке в Bellator уверенно победил британца Элфи Дэвиса.

В американском Анкасвилле проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 259. В одном из поединков свой дебютный бой в организации проводил российский боец легкого веса Александр Шаблий.

Его соперником был британец Элфи Дэвис. Россиянин старался действовать активнее соперника, больше атаковал и как результат все судьи отдали ему победу единогласным решением.

Для Шаблия эта победа стала 20-й в ММА при трех поражениях.

Позже в главном поединке турнира чемпионка Bellator Крис Сайборг проведет защиту титула в поединке против Лесли Смит.