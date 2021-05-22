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22.05.2021 20:47
Рубрика: Спорт

Рылов выиграл для сборной России восьмое "золото" ЧЕ по плаванию

Текст: Анна Козина
Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Рылов завоевал "золото" на своей коронной дистанции 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В финале Рылов показал время 1.54,46 минуты, выиграв касание у британца Люка Гринбэнка (1.54,62, отставание - 0,16 секунды). Призовую тройку замкнул представитель Швейцарии Роман Митюков (1.56,33).

Фото: Джорджио Пероттино / РИА Новости
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Для наших пловцов эта победа стала восьмой на этом турнире.

Отметим, что сегодня на чемпионате Европы был установлен рекорд мира. Его автором стала итальянка Бенедетта Пилато, которая в полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров брассом показала результат 29,30 секунды. Ранее рекорд принадлежал американке Лилли Кинг и продержался с чемпионата мира-2017 в Будапеште (29,40). Россиянка Юлия Ефимова тоже проплыла быстрее секунд своей заклятой соперницы Лили Кинг, но показала второй результат, финишировав вслед за итальянкой (30,25).

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