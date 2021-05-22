Рылов выиграл для сборной России восьмое "золото" ЧЕ по плаванию

Двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Рылов завоевал "золото" на своей коронной дистанции 200 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

В финале Рылов показал время 1.54,46 минуты, выиграв касание у британца Люка Гринбэнка (1.54,62, отставание - 0,16 секунды). Призовую тройку замкнул представитель Швейцарии Роман Митюков (1.56,33).

Для наших пловцов эта победа стала восьмой на этом турнире.

Отметим, что сегодня на чемпионате Европы был установлен рекорд мира. Его автором стала итальянка Бенедетта Пилато, которая в полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров брассом показала результат 29,30 секунды. Ранее рекорд принадлежал американке Лилли Кинг и продержался с чемпионата мира-2017 в Будапеште (29,40). Россиянка Юлия Ефимова тоже проплыла быстрее секунд своей заклятой соперницы Лили Кинг, но показала второй результат, финишировав вслед за итальянкой (30,25).