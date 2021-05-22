Сборная России по футболу лишилась Захаряна перед вылетом в Австрию

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не полетит со сборной России на сбор в Австрию. У Захаряна появились клинические признаки бактериальной ангины, сообщает Telegram-канал сборной России. Это подтверждает анализ крови.

Футболист останется в Москве под наблюдением врачей, где пройдет курс терапии.

"Если в ближайшие дни состояние и гематологические показатели нормализуются, то он присоединится к команде на сборе в Австрии", - говорится в сообщении.

Сбор в Австрии пройдет с 22 по 31 мая.