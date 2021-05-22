Сборная России забросила семь шайб Великобритании на ЧМ-2021

Перед игрой c британцами заявку россиян пополнили еще два хоккеиста: форварды Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко. Таким образом, количество заявленных игроков у нашей команды увеличилось до 24-х (при максимально возможных 28). Изменения отразились в составе на матч с Великобританией: Толчинский занял место травмированного Константина Окулова в первом звене, а Кузьменко попал в третье к Ивану Морозову и Антону Бурдасову. Кроме того, главный тренер сборной Валерий Брагин поменял вратаря, доверившись Ивану Бочарову, дебютировавшему на чемпионатах мира.

Впрочем, при всем уважении к британским хоккеистам, изначально было понятно, что не голкиперу сборной России уготована ключевая роль в этом матче. Да, старт турнира уже принес несколько сенсаций, но британцы - команда пока недостаточно высокого уровня, чтобы доставить серьезные проблемы нашим. После несколько сумбурного начала россияне реализовали первое же большинство: на 6-й минуте отличился Антон Бурдасов, забросивший первую шайбу - 1:0.

Меньше, чем через две минуты Михаил Григоренко увеличил преимущество наших и снова в неравных составах, только на этот раз сборная России играла в меньшинстве - 2:0.

🚨 Море событий! Удален Галимов, потом в меньшинстве Григоренко сотоварищи постарались - и Миша доставил шайбу домой - в ворота Уистла, 2:0 #GBRRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/NF7PX8SieE — Хоккей России (@russiahockey) May 22, 2021

Еще пара минут и дубль оформил Бурдасов, воспользовавшийся пасом Андрея Кузьменко - 3:0.

🚨 Кузьменько в тиски тормознул, выкатил в центр - и отдал на Бурдасова! Ну а там понятно все - хлоп и гол. 3:0 #GBRRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/nMKEeobsLB — Хоккей России (@russiahockey) May 22, 2021

А еще через полторы минуты в первом матче на турнире отличился и Сергей Толчинский, убежавший на рандеву с голкипером Великобритании Джексоном Уистлом - 4:0.

Этом голевая феерия подопечных Брагина в первом периоде закончилась, хотя наши еще дважды получали шанс разыграть лишнего. Показалось даже, что в какой-то момент российская сборная потеряла концентрацию, за что и поплатилась. На 19-й минуте счет размочил Лиам Кирк - 1:4.

Вторая 20-минутка оказалась не такой результативной: не помогли даже два большинства. Да и голкипер британцев вдруг поймал кураж. А единственную шайбу в этом периоде забросил на 31-й минуте Павел Карнаухов, причем в равных составах - 5:1.

В третьем периоде россияне ощутимо прибавили в движении, что отразилось на табло. На экваторе 20-минутки наши, наконец, реализовали еще одно численное преимущество усилиями Кузьменко - 6:1, а на 53-й минуте свою первую шайбу в Риге забросил капитан нашей сборной Антон Слепышев. Правда, судьи взятие ворот разглядели не сразу, но после повтора гол предсказуемо засчитали - 7:1.

Больше в этом матче счет не менялся. В оставшееся время россияне в основном не торопясь разыгрывали шайбу в чужой зоне, а британцы из последних сил оборонялись.

Свою следующую игру сборная России проведет послезавтра, 24 мая против Словакии.