Сергей Толчинский: Кайф от матчей, как с Великобританией, есть

На турнире уже состоялось много сенсаций. Допускали, что британцы смогут преподнести сюрприз?

Сергей Толчинский: Уверенность все равно была. У нас хороший состав. Выходили с первых минут с полной концентрацией. Хорошо, что получилось сразу забить. Довели игру до победы.

Вы пропустили первый матч, вас не сразу включили в заявку. Сильно переживали? Хотелось бы от вас откровенный ответ.

Сергей Толчинский: Можно и откровенный. Я две недели болел ангиной, вышел только четыре дня назад. Тренеры дали время набрать форму, потому что две недели не катался. Просто набирал форму, дали мне возможность вкатиться.

То есть, в сборной вас ценят?

Сергей Толчинский: Это вопрос к тренерскому штабу.

Вы только недавно играли в финале Кубка Гагарина при шумных трибунах. Тишина на матчах без зрителей в Риге не угнетает?

Сергей Толчинский: Да нет, в этом тоже есть своя соль. Или сахар, если угодно. Ностальгия, ты как бы переносишься в детство, когда играли школьные турниры, на которые ходили по 50 человек, 48 из которых были твои друзья, родственники. Если бы арена была большая, как "Арена-Рига", может, и тяжелее было бы. Я ничего такого не ощущал.

Расскажите, как устроен ваш быт в условиях "пузыря"?

Сергей Толчинский: Все нормально. У нас есть небольшая лаунж-зона, где можно проводить свое время, играть в приставку, в шахматы. В домино в последнее время зависаем часа по три. Дискомфорта нет, условия создали для нас хорошие.

Вы не особо радовались, когда забивали свой гол. Почему? Вообще, есть в кайф в матчах с такими слабыми соперниками, как Великобритания?

Сергей Толчинский: Странно радоваться, когда забиваешь четвертый гол и ведешь 4:0. Прыгать и орать, что ли? А так, конечно, есть кайф. Когда многое получается, это всегда приятно.