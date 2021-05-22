Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Еще два хоккеиста вошли были внесены в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею, который накануне стартовал в Риге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию хоккея.

К составу присоединились Сергей Толчинский, нападающий омского "Авангарда", и Андрей Кузьменко, нападающий питерского СКА.

В субботу сборная России сыграет свой второй матч на турнире - против команды Великобритании. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В пятницу, в стартовый день первенства, наши хоккеисты в непростом матче обыграли чехов со счетом 4:3. Победную шайбу за 19 секунд до конца основного времени забросил Михаил Григоренко.