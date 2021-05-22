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22.05.2021 15:12
Рубрика: Спорт

У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений

Фото: Михаил Шапаев / РФС/ РИА Новости Фото: Михаил Шапаев / РФС/ РИА Новости
Фото: Михаил Шапаев / РФС/ РИА Новости

Футболист сборной России Марио Фернандес вместе с командой отправится на сборы в Австрию. Как сообщается в официальном Twitter российской сборной, исследование показало, что никаких значимых повреждений у спортсмена нет.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Ранее "РГ" писала о том, что Фернандес досрочно покинул тренировку. В команде подтвердили тот факт, что Фернандес во время занятий почувствовал дискомфорт в паховой области.

Сборная России в настоящее время готовится к чемпионату Европы по футболу. Сегодня во второй половине дня команда отправится в Австрию, где пробудет до 31 мая. Затем она прилетит в Польшу, где 1 июня проведет контрольный матч со сборной страны, а после вернется в Россию. Еще один контрольный матч - с командой Болгарии - состоится 5 июня в Москве.

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