Валерий Брагин: Требовали от игроков правильной игры

Сегодня первые матчи на турнире провели Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко и голкипер Иван Бочаров. Как оцените их дебют?

Валерий Брагин: Вы сами все видели. Неплохо они влились. Противник, понятно, не такого уровня, но все трое провели хорошую игру.

Что по Константину Окулову, получившему травму в предыдущем матче? Отправите его домой, или он будет восстанавливаться в расположении команды?

Валерий Брагин: Будет восстанавливаться. Посмотрим за его повреждением. Врачи работают с ним. Надеемся в дальнейшем на него.

Какие вообще задачи ставились на матч с заведомо более слабым соперником?

Валерий Брагин: Мы хотели хорошего начала, так и получилось. Забили хорошие голы. Конечно, в дальнейшем мы требовали от игроков правильной игры. Неправильные навыки надо убирать.

А что такое правильная игра в вашем понимании?

Валерий Брагин: Это пять игроков в обороне, пять в атаке. Но самое главное, действовать без ошибок. Много можно рассуждать, но основное - агрессия в зоне атаки и агрессия в зоне обороны.

Что полезного можно извлечь из подобного матча?

Валерий Брагин: Мы несколько вариантов наиграли, в большинстве поиграли в различных вариантах. Полезная игра была. Хорошая подготовка к следующему матчу.

Отсутствие Евгения Тимкина - следствие его удаления в концовке матча с чехами? И почему нет в составе Алексея Марченко? Он проиграл конкуренцию более молодому Григорию Дронову?

Валерий Брагин: Тимкин в следующей игре возможно сыграет. Что касается Алексея, ждем, смотрим. Он готовится серьезно.

У вас впереди выходной день. Какие-то активности планируете?

Валерий Брагин: Никуда выходить из отеля нельзя. Тренировка у нас завтра. Может, пораньше приедем, выйдем на улицу, подышим.

Изучаете уже сборную Словакии или будете отталкиваться только от себя?

Валерий Брагин: Мы всегда разбираем следующего противника, идет серьезная подготовка.